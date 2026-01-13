和泰車2025年營收創新高 RAV4大改款助陣新年買氣

和泰車今（13）日下午於高雄舉辦「RAV4第六代」上市發表會。

和泰車昨（12）日公布2025年全年營收，繳出新台幣2,765.9億元的成績，在車市遭遇亂流下，營收年增0.3％，且連續3年刷新營收新高。今（13）日午後，更選在高雄舉行進口休旅神車「RAV4第六代」的上市發表會，和泰車副董事長暨總經理蘇純興會後接受媒體訪問指出，目前接單逾5,000張，1月接單可望破萬張，有機會挑戰過去RAV4年銷量最高3.1萬輛的數字。

2025年台灣車市在對等關稅的干擾下，全年銷量較2024年硬生生少了9.5%，讓各車商稍感慰藉的是，買氣在11月及12月逐漸回溫，新年評估2026年車市展望時，也就透露出轉機期待。

蘇純興則是指出，2025年全年新車銷量約41.4萬輛，2026年車市在政策的利多帶動下，各家車廠表現應該都不錯。至於電動車發展，蘇純興認為，充電仍然是個痛點，因此現階段看好油電車還會是主流。

RAV4於1997年導入台灣便深受台灣市場好評，已連續18年蟬聯進口車銷售冠軍，在台灣累積銷售逾32萬輛。和泰車指出，自2025年12月26日開放預接以來，累計訂單突破5,000張，其中RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT等個性化車型占比更高達4成。

