和泰集團包材大廠「大全彩藝」換新血 「黃烈火曾孫」黃思博接棒董事長

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「大全彩藝董事長交接儀式」新任董事長黃思博（左）、前任董事長黃志誠（右）、現任監察人蘇吟（中）。（圖／和泰提供）

和泰集團旗下的軟式包材大廠「大全彩藝」工業公司，6月11日傍晚於新竹產業園區舉行新舊任董事長交接儀式。

儀式會場除了大全彩藝前任董事長黃志誠、新任董事長黃思博外，還包括大全彩藝董監事、和泰汽車關係企業主管、新竹產業園區服務中心主管、新竹工業區廠商協進會理事長及包材產業供應鏈主管等各界人士出席。

大全彩藝董事會於今年5月進行改選，推選由黃烈火家族的第四代成員黃思博接下大全彩藝董事長的棒子。

大全彩藝是和泰汽車旗下關係企業，創辦人同為知名企業家黃烈火，黃烈火同時擔任第一任董事長。1963年建廠起源自當時仍是關係企業的味全食品，1965年後改由和泰汽車主要持股至今。

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在創辦人黃烈火之後的接任的董事長，尚包括蘇燕輝（前和泰汽車集團總裁）、黃克銘、張景涵、黃國選及黃志誠等五位，歷任董事長對台灣軟式包材產業的發展都有著不同的卓越影響及貢獻。

新接班的第七任董事長黃思博也在交接儀式中致詞表示：「將繼承曾祖父當年創辦大全彩藝的初衷與職志，持續為大全彩藝及台灣軟式包材產業投入新的貢獻和力量，並承諾為台灣以至於全世界的產業提供最優質的包材代工生產及服務」。

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