和泰集團啟動2026加速器，廣邀新創共同打造「智慧營運」新紀元

記者 陳聖偉 / 報導

人工智慧（AI）、物聯網等新科技正以前所未有的速度重塑全球產業格局，為推動營運創新並佈局智慧未來，和泰集團與全台最大產業加速器StarFab宣布啟動2026年「和泰加速器」第一期徵案。今年加速器將由和泰TOYOTA、LEXUS及HINO三大品牌，廣邀具備創新科技的新創團隊，期盼藉新世代技術，實現服務智慧化及數據驅動決策，激盪出提升服務品質與營運效率的關鍵解方，並拓展創新商業服務。

為擴大集團發展事業新動能，和泰集團自2024年成立專屬加速器，攜手擁有豐富新創合作經驗的StarFab，建立外部創新機制，由和泰提供內部場域驗證與會員/車輛數據等資源，與新創團隊共同探索AI技術及應用，提升營運效率與用戶體驗，首年吸引全球近百家新創公司報名，並成功與多組新創合作進行概念驗證（PoC）。

和泰加速器今年度展開新一期徵案，徵案出題聚焦在「AI營運賦能」、「AI智慧決策」及「創新商模拓展」三大領域需求，內容涵蓋AI智能客服、車輛技術AI知識管理平台、新世代商用車聯網系統等15個主題。入選團隊除可獲得軟硬體對接與開發機會，亦能運用集團提供的資源，如去識別化車輛數據或營業據點等實體場域進行概念驗證及技術優化，為新技術創業者提供關鍵支持。另外，獲選新創團隊將被推薦申請 Google for Startups Cloud 計畫，享有雲端點數、技術培訓及精選資源。

「和泰加速器」2026年第一期徵案至2/11(三)止，誠摯邀請全台新創報名，與和泰集團共同推動技術落地與商業合作，攜手創造智慧未來嶄新可能。徵案詳情請見「和泰加速器」官網：https://zh.starfabx.com/hotai-starfab-accelerator/。