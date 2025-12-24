和潤企業攜手安得烈寒冬送暖 用行動當孩子的聖誕老人

和潤企業董事長陳建州、安得烈羅紹和執行長發送禮物給光復國小孩子們。

聖誕節前夕，台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）攜手安得烈慈善協會推動「聖誕心願禮物」計畫，由和潤企業同仁主動發起禮物認購並親手包裝，在安得烈慈善協會協助採購與媒合下，將 776 份承載祝福的聖誕禮物，送到花蓮光復鄉光復商工、光復國中、光復國小、大進國小、太巴塱國小、西富國小及大興國小等七所學校，陪伴孩子們在災後迎接充滿希望的聖誕節。

今年9月花蓮光復鄉遭逢嚴重洪災，對在地家庭與校園造成重大衝擊。和潤企業關注災後復原需求，攜手安得烈投入「食物箱」支持，並透過採購在地社創「花蓮米」協助家庭穩固生活，更進一步發起「聖誕心願禮物」計畫，回應孩子們在艱難時刻最單純卻也最珍貴的期待。本次禮物皆由和潤企業與安得烈依據孩子不同年齡層的需求精心規劃，從實用的書包、文具組到陪伴孩童的可愛玩偶，每一份禮物皆由和潤同仁親手包裝完成，期盼孩子們在拆開禮物的那一刻，能感受到來自社會的關懷與溫暖。

「聖誕心願禮物聯合致贈」活動23日上午在光復國小舉行，由和潤企業董事長陳建州偕同安得烈慈善協會執行長羅紹和，及和泰經銷商東部汽車羅震宇總經理共同出席，親手將禮物送到孩子們手中。孩子們臉上的笑容，也為寒冬中的校園增添溫暖氣息。和潤企業董事長陳建州表示，和潤企業長期投入公益行動，此次光復鄉受災，能與安得烈慈善協會攜手合作，將溫暖實際送到孩子身邊，感到格外有意義。他也期盼孩子們在感受關懷的同時，學會分享與助人，未來也能成為照亮他人的「聖誕老人」。安得烈執行長羅紹和亦指出，災後重建除了硬體修繕，心理陪伴更是賦予孩子勇敢向前的關鍵力量。

和潤企業與安得烈慈善協會已連續六年攜手合作，長期支持推動食物銀行計畫，累積捐贈金額已近600萬元，協助超過5,000個弱勢家庭獲得穩定的食物箱服務；同時，和潤企業同仁也積極投入志工行列，累計超過千人次參與食物箱裝箱行動，將企業關懷化為具體行動。

近年來，和潤企業持續將永續理念落實於公司治理、員工參與與社會關懷行動中，相關成果亦獲外界肯定。和潤企業2025年再次榮獲台灣企業永續獎（TCSA）「綜合績效 台灣百大永續典範企業」及「永續報告書 白金獎」雙料肯定，展現其在永續治理與資訊揭露上的長期投入。未來，和潤企業將持續結合企業資源與員工力量，深化與公益夥伴的合作，讓永續理念不只是報告書上的文字，更是深耕台灣每一寸土地的具體行動。