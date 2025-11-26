和潤增持HFC股權 台柬合作邁新階段

看好東南亞發展潛力，台灣汽車金融龍頭和潤企業董事會決議增持柬埔寨微型金融公司HFC（CAMBODIA）MICROFINANCE「和潤金融（柬埔寨）」股權31％，25日於金邊舉行簽約典禮，增持後持股達66％，取得經營控制權，象徵跨國合作進入更緊密的策略夥伴階段。

和潤金融（柬埔寨）近2年業務亮眼，連續以逾50％的增幅快速成長，展現當地普惠金融需求強勁，且和潤企業投資首年即成功協助其取得柬埔寨微型金融執照並更名為HFC（CAMBODIA）MICROFINANCE，成為業務拓展的重要里程碑，2025年底公司資產規模將成長140％，成為拓展海外市場的重要支柱。

和潤企業董事長陳建州表示，對柬埔寨金融成長動能深具信心。HFC（CAMBODIA）MICROFINANCE透過提供汽車與機車貸款等多元服務，使民眾得以取得交通工具，不論用於商業活動或日常代步，都能有效提升經濟參與度，對當地金融包容性與經濟發展貢獻良多。

陳建州表示，此次增加持股，象徵和潤企業正式進入更深度的經營角色，未來和潤將強化專業共享、技術導入與產品創新，持續擴大服務能量，優化客戶體驗，並以更扎實穩健的策略推動永續成長，期能推動柬埔寨金融產業朝向更具活力與蓬勃的未來邁進。

和潤過去一年多次針對柬埔寨未來布局，及市場策略與當地經營團隊密集研議，形成加速擴展共識，並在今年8月董事會通過增加持股，未來將以更緊密的資源整合，提升營運效率並擴大客群規模，持續強化市場競爭力。