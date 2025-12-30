和潤守護道全徵選賽 連續3屆累積破百部作品

【記者柯安聰台北報導】和潤企業（6592）30日舉辦「道路安全影片徵選賽頒獎典禮」，現場表揚今年度優異的創意作品，並頒發最高10萬元的獎金。和潤企業在交通安全推廣上持續創新，今年不僅捐贈導護裝備予全台國小，也與安得烈慈善協會合作，將交通安全知識隨著食物箱送入弱勢家庭，從實際行動到創意宣導，全方位守護道路安全。



和潤企業自2023年起開辦道安影片徵選賽至今已邁入第3屆，吸引全台學生與影音好手熱情響應，不僅參賽作品突破百部，影片更觸及逾3萬人次。本屆得獎作品風格多元，透過流行歌舞、感人劇情或幽默短劇，將生硬的交通規範轉化為「快不是本事，安全才是」、「愛要慢慢開，才是帥氣的節拍」等生活化金句。藉由影像的創意傳播，不僅讓參賽者在創作中內化交安觀念，更引領大眾以趣味視角關注用路議題，讓安全教育自然扎根於日常生活。







（圖）和潤企業多年深耕道路安全宣導，連續3屆舉辦道安影片徵選賽累積破百件作品、影片觸及破數萬人，並結合校園、公益與多元創意行動，全方位守護用路安全。



除了多媒體線上宣導，在校園通學安全方面，和潤今年也捐贈500套導護裝備予全台多所國小，協助學校汰換老舊設備，提升導護志工執勤時的辨識度與安全性，透過實際行動，為孩子們打造更安心的上下學環境；更跨界與安得烈慈善協會合作，透過協會在全台發送的關懷食物箱，放入精心設計的道路安全宣導信，將用路安全知識傳遞到6000個家庭，透過溫暖而實用的提醒，提升經濟弱勢家庭在日常通行與駕駛時的安全意識，讓關懷與安全同行。



和潤企業致力提供全方位汽機車金融服務，亦善盡企業社會責任投入道安宣導多年，攜手交通部公路局推動「機車駕訓補助計畫」至今已惠及數千名騎士，並持續舉辦多元活動、道路安全影片徵選賽、導護裝備捐贈及公益宣導信等深耕道安推廣。未來，和潤將秉持守護交通安全的初心，結合更多公益夥伴的力量，透過創新思維與具體實踐，期盼讓每一位用路人都能快樂出門，平安回家。（自立電子報2025/12/30）