和潤走入博屋瑪國小 推動「綠電走讀」體驗教育

【記者柯安聰台北報導】認識再生能源也能超好玩！台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)與子公司和潤電能，攜手逢甲大學永續發展與社會責任處及愛護水資源社，於台中博屋瑪國小展開一場兼具互動體驗與環境素養啟蒙的「綠電走讀」活動，透過闖關遊戲與生態瓶創作等多元體驗，將再生能源教育轉化為輕鬆有趣的學習方式，讓偏鄉孩子在遊戲中理解永續的核心價值。



繼去年和潤協助博屋瑪國小在校舍屋頂建置太陽能板，將穩定的發電收益轉化為長期的教學經費，亦加碼投入教育基金協助校方推動每年近2000堂文化課程。今年更推出「綠電走讀」計畫，活動從認識再生能源為起點，結合「電能關」與「水力關」兩大主題闖關，由和潤電能同仁化身為活力大哥哥大姊姊，以生動有趣的問答帶著孩子認識太陽能如何發電、能源如何轉換，以及綠能在日常生活中的實際應用，讓學習變得好玩；逢甲大學愛水社則負責「水力關」，引領學生親手組裝微型水輪，當水流推動葉片點亮小燈泡的瞬間，孩子們全部眼睛發亮，開心得跳了起來。







圖：和潤企業、和潤電能攜手逢甲大學把綠能教育帶入校園



最後壓軸是象徵永續生命循環的「生態瓶創作」，孩子們興奮地伸出小手，一層層鋪上石頭、放入植栽，再仔細插上裝飾配件，打造屬於自己班級的微型生態世界，成品療癒又充滿成就感，許多孩子捧著作品開心的說：「我要每天觀察！」讓綠能教育不只停留在這次活動，而在他們的日常裡持續發芽。



對許多家長和學生來說，綠能往往是抽象且遙遠的議題。但和潤企業與和潤電能透過「綠能公益行動」，讓綠能真正走進校園—不論是從偏鄉校園的太陽能案場到綠能教育紮根，和潤電能也為花蓮高工建置縣內第1座太陽能光電風雨球場，並協助竹南國中打造全苗栗最大的校園風雨球場，綠能不再只是發電數字，而是成為陪伴孩子學習、運動與成長的基礎環境。未來，和潤將持續擴大綠能的多元應用，讓綠能融入教育，為台灣邁向淨零的道路注入更多希望。（自立電子報2025/11/25）