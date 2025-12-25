和潤電能太陽能發電量破億度 評估風電地熱等投資機會

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）和泰車集團關係企業和潤電能，積極布局4大綠能事業，其中太陽能發電案場累計掛表年發電量突破1億度，目標3年內綠電轉供量超過1億度。因應2050淨零目標，除了太陽能，和潤電能持續評估風電、小水力、地熱及海外案場投資機會。

和潤企業旗下綠能事業體和潤電能，從2022年成立以來，積極布局綠能轉型，以「創能、儲能、用能、售能」4大事業為核心，打造綠能生態圈，其中太陽能扮演關鍵角色。

和潤電能接受中央社採訪表示，截至今年10月，累計太陽能儲能簽約容量近250MW，預估今年底掛表容量突破120MW，案場遍布全台灣，涵蓋屋頂型、地面型、水面型及漁電共生等多元型態。和潤電能指出，這不僅推動地方綠能發展，也為台灣能源轉型注入穩定力量。

在創能領域，和潤電能積極推動太陽能電廠，根據統計，截至目前累計掛表案場365座，年發電量突破1億度，約可供應超過2.8萬戶家庭用電，每年減碳效益4.8萬噸CO₂e（二氧化碳當量），等同於122座大安森林公園的年吸碳量。

在儲能電力市場，和潤電能指出，從2023年起投入台電dReg及電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg），目前已有2MW容量案場上線營運，包括宜蘭、高雄等地，預計今年陸續掛表。

和潤電能分析，再生能源比例提升，穩定電網的儲能系統成為能源轉型的關鍵，須持續關注市場供需動態，在儲能市場站穩腳步。

在用能的充電服務方面，和潤電能指出，到今年累計公共充電樁超過120樁，配合集團電動車銷售策略布局，據點涵蓋百貨商場、商辦大樓、公共停車場及TOYOTA/LEXUS經銷據點。

在售電進展，和潤電能指出，旗下售電公司和潤電力在2024年底啟動綠電轉供，導入再生能源憑證（T-REC）與台電綠能交易平台機制，為和潤企業自有據點、和泰車及全台經銷商體系導入綠電。

和潤電能表示，除滿足集團自用綠電需求，也積極為企業客戶提供綠電轉供服務，累計轉供規模約2000萬度，減碳效益9480噸CO₂e。

展望未來，和潤電能指出，持續提升綠電採購與轉供能力，目標3年內綠電轉供量破1億度。因應2050淨零目標，和潤電能持續深化布局太陽能外，並評估風電、小水力、地熱及海外案場投資機會，持續推動綠能轉供。（編輯：林淑媛、林家嫻）1141225