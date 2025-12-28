和澤倫斯基會談後 川普：數週後便可知道是否成功

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基在佛州海湖莊園會面並舉行共同記者會。路透社



美國總統川普週日（12/28）和烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論俄烏止戰「20點和平方案」。川普表示，目前已「非常接近」達成和平協議，但仍需數週時間才會明朗。

川普週日在佛州海湖莊園與來訪的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，兩人結束會議後舉行共同記者會。

川普表示，他和澤倫斯基已經讓烏克蘭「更靠近、或許非常接近」和平。不過他也說，還需要數週時間才能確定協商是否成功。

澤倫斯基則表示，他和川普已就「20點和平方案」內容約9成部分達成共識。他還說，美方「百分之百」同意對烏克蘭的安全保障內容。不過川普的態度稍微保守，只說在安全保障上約有95%達成共識，並希望歐洲國家「負擔絕大部分」，而美國則會予以支持。

至於割讓頓巴斯區等烏東領土，雙方則未達成共識。川普說：「還沒解決，但越來越接近了。這是一項很困難的議題。」

俄羅斯要求拿下整個頓巴斯地區，而烏克蘭則希望雙方在目前的戰線下停火。為了取得共識，美方向烏克蘭提議，退出前線後，將成立自由經濟區。

在赴美國協商前，澤倫斯基向媒體表示，如果俄國同意停火60天，他願意將和平方案交付公投。

川普在與澤倫斯基舉行會談前，先與俄羅斯總統普丁通話。克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體表示，普丁在通話中否決了停火60天的提議，認為此舉只會延長戰事。俄方態度強硬表示，烏克蘭必須立刻在頓巴斯領土議題上做出決定。

