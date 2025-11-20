和父母關係好的同時，也保有獨立的自己！教你3步驟建立「家庭邊界」

父母尊重孩子的獨立，孩子才更願意敞開心扉，那該如何與父母立界線呢？美國執證心理諮詢師吉祥於《好的愛，有邊界》一書中，結合東西方家庭的大量案例，從理論到實務，釐清造成各種人際困境的原因，破除關於界限的5大迷思。無論是原生家庭、婚姻關係、親子關係、自我邊界，都能明確提出設立邊界感的解方。以下為原書摘文：







如何與父母立界線？



現在，我們知道了跟父母立界線十分艱難的原因。這些阻擋我們立界線的原因都是非常真實的，也是很可怕的。但是，按照以下幾個步驟來，我相信你是能夠跟父母立好健康界線的。

第1：梳理界線



簡單說，梳理界線是指我們先要搞清楚我們的父母在哪些地方越界，這樣我們就知道在哪些地方重新建立界線。每一個家庭中父母越界的地方都不一樣，但是大致包括以下幾個方面：

在語言上，父母很容易越界，比如說話不尊重孩子，一見面就批評孩子這兒不好、那兒不好。前面講過，我媽媽以前一到我們家，剛進門，一邊脫鞋一邊就開始批評。

她可能是心疼我，也可能是習慣了這樣跟我說話。她看不到我們家房子很漂亮，裝修得很漂亮，裡面的沙發也很漂亮⋯⋯她滿眼都是不好的地方。這是習慣性越界。一個人來到別人家來，一直說別人家不好，這是越界的行為。

結婚之後，很多人為什麼處理不好婆媳關係？ 因為很多婆婆會介入小夫妻的關係，打擾小夫妻的生活。你會不會把自己家的鑰匙給公婆或是自己父母？ 如果給了，意味著他們可以隨時隨意進出你的家。

我想說的是，除非他們和你們住一起，否則盡量不要給鑰匙。你如果要放備用鑰匙，寧可放在朋友家，都不要放在父母家。因為朋友基本上不會突然進入你家， 但父母有可能會。不打招呼就登門，是越界的行為。小倆口吵架，父母就總是想說兩句，這也是越界。

在育兒方面，有許多父母會越界來教自己的兒女怎樣帶孫子孫女。不同的教育理念常引發矛盾。如果你天天讓父母來幫你帶孩子，好像他們才是你孩子的父母一樣，那麼，當你告訴他們要尊重你的界線，他們就會很難接受。

所以，立界線是要付出代價的，不要以為可以坐享其成。很多人既希望自己的父母像傳統的中國式父母那樣為他們犧牲一切，又希望父母像西方父母那樣讓他們更獨立，但這兩者不可能兼顧，所以每個人都需要做出選擇—如果你選擇要一個健康的家庭，那麼你一定要在家裡立好界線，且要付出代價，你自己可能會很辛苦。

在經濟方面，我們容易允許父母越界。比如，我們要買房子，可能會找他們要錢。但是， 經濟上如果不獨立，我們就很難與父母劃清界線，所謂「拿人手短，吃人嘴軟」，經濟獨立才是真正的獨立。所以，如果我們要立界線，在這些方面一定要劃分清楚。

我和我先生在經濟和育兒方面達成的一致是：我們的經濟能夠承擔多少，就做多少事情，不向父母伸手；孩子我們自己帶，不要父母幫忙。這樣，當公公婆婆跟我們說怎麼帶孩子的時候，我的先生會告訴他們：「謝謝你們的好意，這些事情我們自己知道怎麼處理，你們不用管。」

我們有底氣講這話。相比因為沒有界線而帶來的糾紛和痛苦，自己帶孩子的辛苦完全是值得的。以上這幾個方面都是父母比較容易越界的地方。





第2：梳理原生家庭



在心理學領域有一個詞可以用於描述家庭關係，叫三角關係。也就是說，父母中的一方常常會對孩子說另一方的壞話，或者是把孩子扯進父母的矛盾中。

比如，母親對孩子說：「你去找你爸要生活費！」或者是：「你爸這個人，壞得很！」諸如此類，原本都是兩個成年人之間的事情，結果把孩子扯進來了，就形成了三角關係。

我想請你思考以下3個問題，以幫助你梳理原生家庭。

我們家最大的界線問題是什麼？ 有多少人參與到這個界線問題中來了？ 我在其中扮演了什麼樣的角色？





第3：挑戰內在聲音



前面講過，那些讓你覺得自己非常有罪惡感的聲音，會讓你無法邁出與父母立界線的第一步。這種情況下我們怎麼辦？不妨試試以下幾個辦法：



第1個辦法：事實檢驗

所謂事實檢驗，就是分辨這些內在聲音是否正確。比如，如果你的內在聲音告訴你：你很無助，你做不了什麼，你抵抗只會被打得更慘。這時你可以反問：我還像小的時候那麼無助嗎？

如果現在我說小的時候說過的那句話，比如，我現在跟爸爸說「不要打媽媽了」，我還會像小時候那樣被傷害嗎？也許小時候說了這句話，爸爸轉手過來就給了你一記耳光，然後繼續打媽媽。當時你「習得」的是：如果我要立界線，我是會被打的。

可是現在，如果你再說這句話，他還敢反手給你一記耳光嗎？ 或者說，如果他還要打你，你是像小時候那樣被打，還是你可以抓住他的手、不允許他再打你？ 你看，你現在完全有力量抵抗了。這是在挑戰我們內在的聲音。

第2個辦法：尋找界線的榜樣

你可以找身邊一些年長的朋友或者很有界線感的朋友，一起來做角色扮演練習。這在心理輔導中也是很重要的方法和工具，我經常和我的學員做角色扮演練習。

楊剛每年回家都很痛苦，因為他的父母控制欲非常強。他已經很大了，可是父母還是喜歡控制他。他一直想要與他們立界線，可是不知道該怎麼辦。所以，我們在感恩節前兩個月，就開始反覆做角色扮演練習。

每一次輔導，我們只做一件事情，就是角色練習：他扮演他母親，模仿他媽媽平時說話的樣子跟我說一句話，而我扮演他，回他一句話，然後他就能明白界線原來可以這樣立起來，他就從我身上學習怎麼立界線。

從我們的互動中，他學會了建立健康界線的方式，這是他以前不熟悉、不知道的。在這個方式中，他用新的、有界線的對話溝通方式覆蓋了舊的、沒有界線的恐懼記憶。有時候，我們也會交換角色進行練習。

我扮演他的媽媽，然後跟他說一些控制欲很強、會讓他產生罪惡感的話，他來練習怎麼回應。有時他會說：「不對，等一下，這個回應不好， 我要重新來。」角色扮演練習會給他很多試錯的機會，他可以反覆修改，直到把對話練習到最好、最合適狀態，這個記憶就會漸漸固化，下一次遇到類似的情況就知道怎麼回應了。

第3個辦法：建立起安全的團體

我建議你從身邊挑選幾個不會論斷你的行為，並且能夠理解你、願意支持你的人。告訴他們，你在練習立界線，需要這樣的一個群體來支持、接納你，幫助你做練習。因為在設立界線的時候，有可能你會很痛苦，有可能不是所有人都能接受。

在這種情況下，你就可以退到安全的團體裡去療傷。比如，你今天立界線失敗了，很沮喪，這時候你可以回到這個安全團體裡，讓大家來幫助你、安慰你、鼓勵你、支持你。

安全的團體是非常重要且必要的。有時候我選擇用團體輔導的形式，也是出於這個原因—讓一群人一起來分享、傾訴、療癒、成長。最後要結束的時候，大家都捨不得分開， 因為這個團體變成了他們的安全港灣。

我記得很清楚，某期團體輔導中的一個成員，她是中國一所知名大學的老師。她的媽媽是一個極度強勢的女人，從小就不准她頂嘴，很多時候她明明是被媽媽誤會，想要替自己發聲，但她媽媽會生氣地說：「不准狡辯。」就這樣，她為自己說話的勇氣被媽媽奪走了。在我的團體共進營裡，她和大家分享了這一點，朋友們一下子就群情激憤，紛紛支持她和媽媽立界線。

在大家一同打氣後，她終於鼓起勇氣告訴媽媽：「我有說話的權利，更有解釋清楚的權利，你沒有資格要求我放棄我的權利，我不允許以後我為自己說話時你總是壓制我。」 令人驚訝的是，她原本以為場面會很尷尬，但是當她站起來立界線時，她很順利地就把當初被奪走的勇氣奪了回來。

最後，我還是鼓勵你，讀完這一章內容後，一定要鼓起勇氣去練習。越練習就越勇敢， 你就越容易輕輕鬆鬆地立界線。反之，如果你不練習，你就會越想越害怕。我們需要把學到的東西落實在行動上，理直氣壯地跟父母立界線，這樣我們和父母的關係會更加健康。

（本文摘自／好的愛，有邊界：沒有誰該受傷，從揪心到暖心的50個邊界正念練習／寫樂文化）

