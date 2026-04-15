和牛直播名店「東港強」驚傳倒債、欠百萬貨款 老闆發聲了：在日本出差

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東港強被爆出疑似老闆欠債跑路的消息，讓廠商員工人心惶惶，老闆也對此做出回應了。（示意圖，翻攝自東港強臉書）

以網路直播販售和牛起家的「東港強」，近日被傳出負責人陳志宏11日起就失聯，還積欠多家供貨商貨款、金額高達數百萬，還被指背後原因和陳積欠賭債有關。對此陳志強透過訊息回應表示，自己正在日本出差，籲外界不要輕信網路傳言。

東森新聞、ETtoday等媒體報導，來自屏東東港的「東港強」，從網路直播叫賣起家，全盛時期全台展店近10家餐廳門市，但先後有好幾間陸續歇業倒閉，網路上傳出老闆陳志宏疑似積欠上億賭債跑路，有廠商跑去屏東總部求證，發現總部也關門沒開。

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媒體向陳志弘聯繫，他坦言這幾開餐廳賠錢、又想擴建工廠投入大筆資金，最近的確周轉不靈，但強調自己沒有逃避，只是需要時間。

據報，有廠商提供的機具還留在東港強的工廠內無法取回，又無法聯繫上業者，對款項和設備的去向相當憂心，更傳出業者積欠的貨款高達數百萬元。

針對外界傳聞，陳志弘也透過訊息向媒體表示，他正在日本出差，呼籲外界不要輕信網路謠言，相關問題等他回國後會再對外說明。事情的真相究竟如何，可能要等返台出面後才能進一步釐清。

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