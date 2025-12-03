和狗狗說話時總是歪頭？這「四個含義」背後飼主必須了解！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾被家裡那隻狗狗盯著看，然後下一秒牠就突然歪著頭，好像在努力解讀你的人類語言？那畫面可愛到讓人心都融化，但其實狗狗「歪頭」的動作背後隱藏著許多小祕密，以下為大家整理出四個常見原因，帶你看懂狗狗歪頭時的小腦袋到底在想什麼。

一、牠真的在「聽」你說話

狗狗的耳朵構造與人類不同，牠們會透過微調耳朵角度來更準確地接收聲音，當你跟狗狗說話時，牠歪頭是為了把你的聲音定位得更清楚，尤其是如果飼主用了熟悉的關鍵字例如「出去」、「零食」、「乖乖」時，牠們更會立刻進入高專注模式。

二、牠想看懂你的表情

許多飼主不知道的是，其實狗狗歪頭能讓牠們看得更清楚你的臉，某些犬種的鼻口較長，會稍微擋到視線，因此歪頭能讓狗狗更容易看到你的表情、嘴型或眼神變化，換句話說，牠們正在努力讀取你的情緒和指令，是非常認真又貼心的小動作。

三、牠在思考你到底在講什麼

當狗狗露出「你剛剛在說什麼」的疑惑表情時，歪頭是牠進入思考模式的象徵，牠可能在判斷你是不是在叫牠、你說的話是否跟牠的經驗有關，或是在搜尋記憶裡和你語氣相符的事情，這其實是狗狗的大腦在努力理解人類語言的證據。

四、牠想獲得關注

有些狗狗會發現「主人看到我歪頭就會笑或稱讚我」，於是牠們把歪頭當成得到關愛的小技巧，飼主越是反應強烈，牠越容易示範整套「超可愛歪頭套餐」，久而久之，歪頭就變成狗狗吸引你的專屬招式。