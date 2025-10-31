和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜

粿粿婚內出軌風波延燒，半年前一同出遊美國行的閨蜜簡廷芮同樣遭到網友點名。（圖／翻攝自粿粿、王子、簡廷芮IG）





藝人范姜彥豐日前公開控訴妻子粿粿婚內出軌，對象竟是多年好友王子（邱勝翊），他直指看見「明確出軌證據」，情緒激動地形容是人生第一次體會「撕心裂肺的痛」，瞬間引爆網路輿論。現風波不斷延燒，半年前一同出遊美國行的閨蜜簡廷芮，同樣遭到網友點名，不過她至今神隱。

有網友開始回顧王子與粿粿過往社群互動，發現多則曖昧留言並質疑兩人關係「超出朋友界線」。此外，范姜彥豐點名身邊友人「知情卻隱瞞」，讓同為美國行團隊成員的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人捲入風波，甚至被網友質疑「共犯」。范姜彥豐也已退追王品澔與簡廷芮，引起不少揣測。

資深狗仔葛斯齊也在社群暗示「這次（美國行）不只一對偷吃」，雖未指名道姓，仍引發廣大討論。面對外界疑雲，王品澔第一時間透過經紀公司否認知情，強調赴美主要是看NBA，且最近工作繁忙、與眾人互動不多。簡廷芮方面則保持沉默，至今都未對外發聲。

王子到美國旅遊的Vlog影片也被網友挖出，畫面中簡廷芮被指將手放在王子腿上，引起熱烈討論。有網友發文質疑，「簡是人妻、老公沒同行，這樣的距離正常嗎？」批評聲浪迅速擴大。而影片下方網友留言湧入，諷刺「人帥真好、人醜性騷擾」、「感情真好借外套穿」、「哇！偷情Vlog欸，你真的沒把我們當外人」、「唱到心坎裡嗎? 還深情互看」、「太明顯了！兩女緊貼著一男」也有人替簡廷芮丈夫抱不平，直言「如果是正常已婚朋友，會這樣互動嗎？」

王子到美國旅遊的Vlog影片也被網友挖出，畫面中簡廷芮被指將手放在王子腿上。（圖／翻攝自王子YT）

影片下方網友留言湧入諷刺。（圖／翻攝自王子YT）

此外，更有網友又挖出王子過往在人妻簡廷芮貼文下的留言調情，寫下「我以為喜歡我」，對方則回覆「只可能喜歡你…後面的海」，被批評過於曖昧。部分網友質疑「誰會在已婚女性貼文底下留這種話？」有人甚至問，「王子是不是對人妻特別有興趣？」，目前簡廷芮未作出相關回應，大批網友也湧入留言區置板凳。

有網友又挖出王子過往在人妻簡廷芮貼文下的留言（圖／翻攝自簡廷芮IG）

有網友又挖出王子過往在人妻簡廷芮貼文下的留言（圖／翻攝自簡廷芮IG）



