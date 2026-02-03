和王義川談綠白合？民眾黨總召陳清龍斥「顛倒是非」：是他主動打給我

民眾黨6名新任立委今（3）日到立法院報到，對於民進黨立委王義川指曾打電話給他，民眾黨團新任總召陳清龍表示，王義川顛倒是非，是王義川主動打給他。至於有無綠白合可能，陳清龍說，民眾黨開大門走大路，任何福國利民的法案，任何政黨都可以坐下來談，讓國家往前走。

陳清龍說，王義川打給他的時候，他正在跑行程，禮貌上在行程結束後，回電給王義川，過去大家在台中市議會都認識，所以禮貌性地寒暄，當然也有聊到未來有任何福國利民的法案，大家都能坐下來談，都是為了台灣好。

對於民進黨立委蔡其昌表態爭取下屆黨團總召，陳清龍則表示，這部分民眾黨不會有任何介入，由民進黨自己民主投票產生，未來民眾黨堅持嚴格監督執政黨。至於未來是否會與國民黨合作爭取委員會召委，陳清龍僅說，繼續合作。



