和珅貪汙「清朝15年收入」嘉慶怒問：花得完嗎？他2句神回讓嘉慶沉默了

中國歷史上著名的巨貪和珅，其財產總值竟高達11億兩白銀，相當於清朝政府15年的財政收入總和，被抄家時的震撼場面史稱「和珅跌倒，嘉慶吃飽」。然而，面對嘉慶皇帝質問：「你貪這麼多錢花得完嗎？」和珅卻用兩個讓人無法反駁的理由，當場讓嘉慶帝陷入沉默，揭開了大清盛世背後的腐敗真相。

【權傾朝野「二皇帝」 嘉慶隱忍乾隆寵臣】

和珅當年憑藉乾隆皇帝的極度信任，權勢薰天，甚至被民間戲稱為「二皇帝」。乾隆晚年行動不便、言語不清，唯有和珅能聽懂帝王心聲，因此上朝時他便站在皇帝身邊代為傳達與決斷。當時身為太子的嘉慶只能坐在一旁冷眼旁觀，看著和珅把持朝政、架空皇權，朝中官員對其三跪九叩，其權威早已凌駕於百官之上。

和珅猶如「二皇帝」，深受乾隆寵信。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【乾隆死後15天清算 抄家驚見驚人金庫】

這股悶氣嘉慶忍了許久，終於在乾隆駕崩後的第15天迎來反擊。嘉慶帝迅速下旨逮捕和珅，並宣布其二十條大罪，啟動歷史著名的「抄家」行動。就在處決和珅前，嘉慶親自走入牢房，帶著鄙夷與憤怒質問這位權臣：「你一生貪了這麼多錢財，真的花得完嗎？」沒想到，和珅面不改色地給出了兩個驚人答覆。

【錢都花在乾隆身上！六下江南全靠和珅買單】

和珅的第一個回答是：「錢財大部分都花在了乾隆身上。」他指出乾隆皇帝好大喜功，尤其是晚年大興土木、六下江南，開銷驚人。事實上，乾隆第五次南巡時的龐大費用，全是和珅動用其勢力、要求地方官員上貢所包辦，甚至讓國庫一分錢都沒動到。此外，乾隆日常生活的極致奢華與每年生辰的壽典，背後支出的「黑錢」多半是由和珅在操盤。

和珅的回答讓嘉慶啞口無言。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【貪汙是為了好辦事？揭開大清腐敗潛規則】

他的第二個回覆更讓嘉慶無奈：「貪錢不是為了花，而是為了辦事。」和珅坦言當時官場腐敗成風，無論公事大小都需要錢財「疏通」，沒有銀子根本寸步難行。即使貴為權臣，為了讓朝廷機器運轉，他也必須擁有驚人的財富來打點上下。這番話讓嘉慶帝陷入沈默，因為這不僅是和珅個人的貪婪，更是揭露了整個大清王朝吏治崩壞、驕奢淫逸的悲劇現狀。

