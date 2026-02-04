和珅貪污不是最狂！而是「偷吃乾隆的女人」 嘉慶帝震怒砍了他

大陸中心／唐家興報導

清朝大貪官和珅以富可敵國著稱，但他在乾隆眼皮底下做的「荒唐事」遠不止斂財。雖然乾隆皇帝一生揮霍，需要和珅這個「理財大師」支撐奢華生活，因此對其百般寵信，但和珅最膽大包天的並非貪污，而是偷偷納了皇帝的女人。這份超越君臣底線的舉動，若乾隆得知，恐怕和珅早被滿門抄斬。

【和珅納妾名單驚見西洋妞與宮女】

和珅不僅財源廣進，在情場上更是手段高明。他府中的妻妾各具特色，從大家閨秀馮霽雯，到煙花名伶小鶯、紫嫣，甚至還有火辣奔放的洋妞「致麗」。然而，最令後世震驚的，是他竟將手伸進了皇家後院。根據清朝體制，即便未被寵幸的宮女離宮，身份依然敏感，和珅卻毫不避諱地將這些女子收編，甚至截胡了原本要獻給乾隆的絕色佳人。

【截胡絕色美女「黑玫瑰」入府】

史料記載，和珅「偷」皇帝女人的行為並非空穴來風。當年揚州大鹽商汪如龍為了博取聖心，特地尋覓了一名外號「黑玫瑰」的美女準備獻給乾隆。未料，這份大禮在經過和珅之手時，他竟色膽包天，利用職務之便將黑玫瑰私扣下來，收為自己的小妾。不僅如此，乾隆南巡時，兩江總督進獻的江南美女小鶯與紫嫣，最後也都神祕地進了和珅的家門。

和珅對美女特別感興趣，連皇帝的女人也不放過！（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【嘉慶帝賜死真相：納出宮女子為妻】

在中國封建體制下，「動皇帝的女人」等同於挑戰皇權巔峰。和珅這種「空前絕後」的行為，乾隆皇帝直到駕崩都未必察覺，但繼位的嘉慶皇帝卻看得一清二楚。嘉慶帝一掌權便迅速查辦和珅，在羅列的二十大罪狀中，便明確指控他「納出宮女子為次妻」，指的正是黑玫瑰等人。這項罪名與貪污同樣沉重，最終成了壓垮這位大清權臣的最後一根稻草。

