和男友激戰被打斷！她竟打死3歲女兒 犯後抖音繼續熱舞

英國一名年僅27歲的媽媽尼可拉・普里斯特（Nicola Priest），竟然因為與男友的性行為被女兒打擾，就活活虐死年僅3歲的幼女凱莉-潔德・普里斯特（Kaylee-Jayde Priest）。尼可拉在此之前就有過稱呼女兒是「討厭的老鼠」，犯後甚至還在TikTok上傳笑臉熱舞的影片，讓審理法官十分傻眼。

根據《Mirror UK》報導，凱莉在案發當天晚上七點左右就被母親尼可拉趕去睡覺，但凱莉還想玩，打斷了尼可拉與男友的「辦事」，被兩人聯手虐打後，出現劇烈嘔吐症狀後死亡。

尼可拉事後雖然有撥打999求救，但陪審團認定凱莉在她報案前就已經死亡。法醫團隊鑑定傷勢後，認定凱莉的傷勢就像被時速65公里的車直接撞上、或是從3樓高的地方直接墜落水泥地，並且凱莉身上也有舊傷，包括肋骨骨折、小腿骨折及胸骨斷裂，顯示她已經遭虐不只一次。

伯明罕皇家法院認為，儘管尼可拉沒有前科，並且被評定為智力程度低下，但仍被判定有嚴重虐待兒童罪名，男友在虐童的罪刑中獲判無罪。陪審團還發現兩人關於虐待小凱莉的離譜對話紀錄，尼可拉傳訊向男友表示「我要殺了她（指凱莉），因為她一直跑進廚房，我揍了她一下，還因為她在尿布裡大便又打了她」，男友竟回覆「很好，也幫我打她一下」，尼可拉竟回答「我會的，寶貝」。

法官痛斥兩人對孩子「冷漠、殘忍」，指出案發當天只要任何一人及時求醫，凱莉就能活下來。普里斯特在宣判時崩潰落淚，但雷德芬卻在警詢中表示「那不是我的孩子，沒什麼影響」，態度冷漠。最終，普里斯特被判15年、雷德芬被判14年徒刑。

