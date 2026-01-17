和男友約會變調！印度少女被反鎖房間 遭多人輪流性侵

印度一名少女在本地治裡地區遭到四名男子集體性侵，其中一人竟是她的男友。（示意圖／翻攝自pixabay）





印度清奈近日發生一起震驚社會的性侵案件，一名就讀國中三年級的14歲少女在遭到4名男子集體性侵，其中一人竟是她的男友。警方表示，涉案4名嫌疑人均為中途輟學的少年，目前已全數遭到警方拘留，案件仍在進一步調查中。

根據外媒報導，警方指出此事件發生於9日，該名少女當天下午前往巴胡爾地區，與其男友相約見面。然而天色轉暗後，少女遲遲未返家，也未與家人取得聯繫，引發父母強烈不安。家屬隨即展開自行搜尋，並前往少女朋友住處詢問，但均未獲得任何線索，最終於當晚向警方報案求助。

警方接獲通報後展開調查，並於10日確認少女位於巴胡爾一處住所內，隨即前往現場將其救出。警方指出，少女被發現時已陷入昏迷狀態，隨後被緊急送往醫院接受治療。目前醫療單位已為其進行必要檢查，並提供相關心理與醫療協助。

初步調查顯示，少女的男友夥同3名友人，將她鎖在房間內，並對其實施性侵。警方表示，其中2名嫌疑人雖未直接參與性侵行為，但明知少女遭非法拘禁，卻未加以阻止或通報，因此同樣被列為案件相關人員接受處置。

警方也指出，案發當時，涉案的4人均涉嫌吸食毒品，相關毒品來源與使用情況仍在追查中。警方強調，該案涉及性犯罪，情節嚴重，將依相關法律嚴肅處理，同時確保受害少女的隱私與安全。當地婦女與兒童保護單位已介入，為受害者及其家屬提供後續支持。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

