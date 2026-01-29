和男同事住汽旅！她起床後下體刺痛 一看垃圾桶崩潰了

女子控男同事性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





台中一名男子阿輝（化名）與女同事小琳（化名）入住汽車旅館，事後遭小琳指控趁其服用安眠藥昏睡時發生性行為，一審判決阿輝無罪，小琳不服上訴，日前二審判決出爐，維持一審無罪判決。

根據判決書，阿輝與小琳於2022年3月12日一同前往台南回診後入住汽車旅館，小琳主張睡前服用安眠藥，醒來後察覺身體有刺痛感，並在垃圾桶發現使用過的保險套，因而報警，檢方遂依趁機性交罪嫌提起公訴。

對此，阿輝堅決否認犯罪，他坦承兩人不僅是同事，更是婚外情對象。阿輝表示，當晚兩人都未飲酒，凌晨有肢體互動時曾詢問意願，小琳回應「好」，讓他誤以為對方清醒只是在裝睡；直到性行為進行至一半，發現小琳毫無反應「疑似睡著」，便立即停止並自行解決生理需求。

法院調查發現，小琳的就醫紀錄顯示每次處方安眠藥為28顆，但依其自述每日一顆的習慣，案發時距離上次回診已超過28天，無法確定當晚確實服藥。此外，小琳服用的藥物「悠樂丁」並不會讓人立即入睡，且可能引發夢遊等副作用，這使得阿輝辯稱「誤認對方清醒」的可能性存在。

小琳在警詢時表示，當日她與阿輝一起出差，她吃了安眠藥後意識不清，沒有注意阿輝是否離開她的房間。然而小琳在偵訊時卻表示，她與阿輝過去為了省房費，出差時總是同住一間房，案發當日的房間只有一張床，前後說詞反覆。

法官審酌阿輝案發後曾傳訊道歉，認為這屬於事後安撫，並非承認蓄意性侵。考量藥物副作用及被害人證詞瑕疵，認定檢方舉證無法證明阿輝有主觀犯意，一審判決無罪。案經上訴二審遭駁回，全案定讞。

