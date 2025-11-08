和男網友負氣墜河…他只敢打110原因「自己是消防局新進隊員」
社會中心／台南報導
台南北區開南街附近日前驚傳有女子落水事件，警消獲報到場後，隨即將人救起，所幸沒有生命危險；然而，警方事後回溯報案手機號碼時，竟意外發現對方是台南市消防局內一名新進的隊員，且該名隊員在自己人救援時還落跑。另外，據了解，該名落水女子其實為救護「常客」，也因此名隊員除了被當成茶餘飯後話題外，局長也相當重視，已交辦督察室徹查。
根據《知新聞》報導，警方於1日凌晨2時23分接獲報案，指北區開南街附近的柴頭港溪有女子跳水，隨即派遣公園、復興分隊4車10人前往救援；抵達後，馬上將落水女子救起，由於女子落水地多為軟土，因此該名女子意識清楚、僅受皮肉傷；該名女子事後也稱，因為和首次見面的男網友發生不快，才會負氣跳水。
報導指出，由於不見男網友身影，加上依規定向撥打110電話者，報案人手機號碼會被登錄。沒想到，螢幕跳出來的竟是某分隊隊員的姓名，才驚覺報案網友就是自己人。據悉，這名隊員長相斯文、身材清瘦結實，因才剛從外縣市調回台南不久，雖然是同隊，因此大部分隊員都不認識他。
據報導，救援人員回憶到場救援經過，「學弟」當時神情有些尷尬、遮遮掩掩，說沒幾句話，更沒套關係。因其車輛停在河堤，擋住器材車進出，想不到，人竟趁移車時直接開走。消防局督察室表示，全案仍在調查中，將視情節予以論處，送交考績會審議。
不良行為，請勿模仿！
