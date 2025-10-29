和碩亞灣數位轉型研訓基地 高市開幕

和碩「亞灣數位轉型研訓基地」舉行開幕典禮。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

電子製造服務大廠和碩聯合科技看準南部製造供應鏈聚落發展潛力，打造「亞灣數位轉型研訓基地」，打造南台灣第一研發中心，為高雄產業研發及人才培育注入動能，推動高雄成為全球智慧城市新典範。

「亞灣數位轉型研訓基地」開幕典禮，包括市長陳其邁、經濟部次長何晉滄，以及一百五十位產官學研代表出席。

和碩董事長童子賢表示，和碩近年強化在台研發能量，預計三年內投入約七億元於亞灣設立第二研發中心，並與高雄科技大學合作培訓專業人才，聚焦南部產業ＡＩ化與智慧製造升級需求，同步推進５Ｇ與自動化應用技術的研發。

和碩董事長童子賢表示，將積極強化在台研發能量。（記者許正雄翻攝）

他指出，透過結合數據分析與人工智慧技術，和碩將協助企業加速智慧轉型，打造兼具研發、實證、培訓與應用展示功能的創新基地；同時，也將以高雄為據點，深化東南亞市場，推動研發成果輸出，打造亞洲智慧製造品牌新典範。

研訓基地以「數位轉型╳人才培育╳產業共創」為核心，結合５Ｇ實驗場域、人工智慧算力中心、智慧製造共創場域與培訓暨成果展示中心；計畫亦導入高效能伺服器陣列以支援生成式人工智慧與大規模模型訓練，並提供數位孿生與智慧製造等相關實證場域，強化企業專網與自動化整合能力。