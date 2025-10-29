和碩亞灣數位轉型研訓基地 高市開幕
記者許正雄∕高雄報導
電子製造服務大廠和碩聯合科技看準南部製造供應鏈聚落發展潛力，打造「亞灣數位轉型研訓基地」，打造南台灣第一研發中心，為高雄產業研發及人才培育注入動能，推動高雄成為全球智慧城市新典範。
「亞灣數位轉型研訓基地」開幕典禮，包括市長陳其邁、經濟部次長何晉滄，以及一百五十位產官學研代表出席。
和碩董事長童子賢表示，和碩近年強化在台研發能量，預計三年內投入約七億元於亞灣設立第二研發中心，並與高雄科技大學合作培訓專業人才，聚焦南部產業ＡＩ化與智慧製造升級需求，同步推進５Ｇ與自動化應用技術的研發。
他指出，透過結合數據分析與人工智慧技術，和碩將協助企業加速智慧轉型，打造兼具研發、實證、培訓與應用展示功能的創新基地；同時，也將以高雄為據點，深化東南亞市場，推動研發成果輸出，打造亞洲智慧製造品牌新典範。
研訓基地以「數位轉型╳人才培育╳產業共創」為核心，結合５Ｇ實驗場域、人工智慧算力中心、智慧製造共創場域與培訓暨成果展示中心；計畫亦導入高效能伺服器陣列以支援生成式人工智慧與大規模模型訓練，並提供數位孿生與智慧製造等相關實證場域，強化企業專網與自動化整合能力。
其他人也在看
美中經濟戰落幕？CNN認不樂觀：恐在供應鏈上更仰賴中國
據《CNN》報導，最新一輪美中貿易摩擦起因於北京宣布限制稀土礦物出口。稀土是智能手機、綠能、半導體、電動車、先進國防裝備等高科技產業的關鍵原料，中國長期壟斷全球供應。事實上，中國早在30多年前便開始設立出口管制制度，如今更藉此作為外交籌碼。美國財政部長貝森特（...CTWANT ・ 1 天前
取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢 ㄚ頭打法律戰索討666萬
曾被封為「副業女王」的丫頭詹子晴，近年跨足電商、餐飲、投資領域，商場表現亮眼。然而，丫頭2016年共同創立的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，近期風波不斷；據了解，2023年她退出該品牌經營與股東身分後，原本應可領得新台幣6,666,600元退股款，之後卻未收到款項。今年3月她向法院聲請強制執行獲准，只是得面臨冗長程序，要拿到錢恐怕還需要一段時間。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
外資倒貨台積翻黑 台股28000點得而復失/國旅難敵出國熱 貴又無亮點成最大危機/輝達概念再掀熱潮 矽光子、散熱雙主線發光｜Yahoo財經掃描
市場預期川普與習近平即將在南韓會面並敲定貿易框架、後續關稅壓力可望緩解，同時期待聯準會本週降息與多家大型科技股公布財報，美股四大指數連二個交易日改寫歷史新高。道瓊工業指數上漲0.71%；那斯達克指走強1.86%；標普500指數漲幅1.23%；費城半導體指數強漲2.74%。市場風險情緒回溫，稀土與資源類股走弱，但半導體與AI供應鏈大幅走高，高通宣布進軍資料中心AI推論晶片並推出新加速卡與液冷方案，股價大漲逾11%，創今年7月以來新高；輝達、科林研發、科磊與ASML ADR同步走強。台積電ADR也受惠半導體買氣回溫而走高。美股接下來將迎來超級財報周，包括Meta、微軟、Alphabet、亞馬遜、蘋果等科技巨頭即將公布成績單。亞股方面，日股回檔0.58%，仍守在5萬點上方；韓股跌0.8%，也挺住4千點之上；港股、上證指數同步下挫。台股今天開高後震盪，盤中一度上攻到28,087.93點，但追價意願不足，指數翻黑，終場下跌44.52點，收27,949.11點，跌幅0.16%，成交金額5,339.31億元，力守2萬8千點整數關卡附近。權值股走勢分歧，台積電(2330)早盤一度突破1,490元，尾盤翻黑，收1,475元，小跌5元；鴻海(2317)延續AI伺服器與自建超算中心題材，股價上攻至250元上方，刷新近18年高點；聯發科(2454)則是呈現壓回。盤面資金明顯轉往題材股，記憶體與散熱雙主線火熱：南亞科(2408)盤中衝上131.5元創新高，收漲逾8%；旺宏(2337)強鎖漲停；群聯(8299)收1,025元、雙鴻(3324)收1,040元，帶動「千金股」家數擴大到26檔。散熱指標奇鋐(3017)在AI伺服器與蘋果高階平板散熱題材發酵下，尾盤仍逼近漲停、收1,300元，顯示資金依舊鎖定AI供應鏈與高速運算受惠股；而金融族群與部分傳產走弱，壓抑指數表現。整體來看，台股處高檔震盪，電子特定族群續扮演撐盤主力。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
押身家的時刻到了？ 富國銀行預測：這時間「買什麼都漲」
美股週二延續漲勢，標普500指數（SP500）亦來到6897點歷史新高，對此華爾街聚焦指數能否突破7000點大關，對此富國銀行股票研究團隊預測，年底前將出現「全面上漲」，也可能推動標普500指數突破7100點。EBC東森財經新聞 ・ 9 小時前
連假後PCB報告更新 台股8檔評價曝！
隨著AI伺服器及高頻資料中心架構升級，全球印刷電路板（PCB）產業正進入技術密集成長期。兆豐投顧分析，AI運算需求帶動銅箔、覆銅板（CCL）與載板規格持續提升，板層數與厚度增加將推升平均單價與毛利率，台灣PCB供應鏈可望成為主要受惠族群。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海攜手輝達打造AI智慧工廠，搶伺服器、機器人商機，股價放量仰攻
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海(2317)昨(28)日股價站上250元，董事長劉揚偉應邀參加出席輝達(NVIDIA) GTC大會Pregame Show，鴻海集團在現場展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入。劉揚偉也表示，鴻海目前正與NVIDIA在美國休斯頓，共同打造新世代AI伺服器智慧製造工廠， 該工廠也將成為全球首批導入NVIDIA Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人之生產基地之一。鴻海與NVIDIA將以此為基礎，打造世界領先的AI智慧工廠標竿；加上鴻海將與輝達、Stellantis及Uber展開合作，共同推動Level 4（全自動駕駛）自駕計程車的全球開發與部署；激勵鴻海盤中股價一度攻上261元，漲幅逾4%。外資連2日買超逾3.5萬張。劉揚偉表示，鴻海過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，鴻海集團未來將持續與NVIDIA合作，並在德克薩斯州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產，以滿足其需求。劉揚偉強調，鴻海與NVIDIA擁有著非常出色的合作夥伴關係。鴻海團隊正把最先進的AI數據中心解決方案帶到美國，這將有助於鴻財訊快報 ・ 10 小時前
新纖將成立首座「蓋亞資本」 董座吳東昇：未來規畫「無人機學校」
新光合纖（1409）今（28）日在桃園舉行「新光 InnovHUB 開工動土典禮暨無人機青創基地啟用儀式」，董事長吳東昇表示，園區也規畫「無人機學校」，串聯產官學資源，從人才培育做起。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／黃仁勳再掀AI狂潮！輝達強漲費半續飆 台股今有望挑戰史高
美股昨（28）日在AI概念股全面噴發下強勢收紅，道瓊指數上漲161點至47,706點，標普500指數漲0.23%，那斯達克指數勁揚0.8%，費城半導體指數再漲0.37%三大指數續創新高。市場焦點全聚焦在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於開發者大會（GTC）釋出的震撼彈，宣布AI處理器訂單金額累積高達5,000億美元，並將與甲骨文（Oracle）攜手為美國能源部打造七台超級電腦，點燃AI產業新一波資金熱潮。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
〈美股盤後〉美股三大指數再創新猷 輝達市值逼近5兆美元
受美中貿易談判傳出正面進展及聯準會 (Fed) 有望再度降息帶動，美股三大指數週二 (28 日) 再創新猷鉅亨網 ・ 15 小時前
4大產業ETF旺 10月受益人數增逾3.1萬
【記者柯安聰台北報導】近期美股財報亮眼，通膨溫和，美4大主要指數再創新高，加上本週聯準會有望再度降息，激勵美股降息受惠ETF申購人氣看俏，根據集中保管結算所統計，10月來全體海外股票ETF受益人數成長...自立晚報 ・ 1 天前
輝達攜手鴻海、Uber與STELLANTIS攻自駕計程車，Robotaxi商業化不遠了？
STELLANTIS集團宣布與NVIDIA、Uber及鴻海科技集團（Foxconn）建立全新策略聯盟，將共同開發並部署符合Level 4等級的自動駕駛車輛，推動全球Robotaxi自動駕駛計程車服務邁向實際商業化階段。這項跨產業合作整合汽車製造、AI運算、共享出行與電子科技4大領域的全球領導品牌，成為STELLANTIS自動駕駛戰略布局的重要里程碑。繼今年1......風傳媒 ・ 1 小時前
台積電盤中漲至1485元後拉回平盤 專家：噴出機率仍高
「川習會」即將在登場，市場觀望美中貿易談判結果，以及聯準會利率決策，台積電（2330）今（28）日盤中最高觸及1485元，上漲5元，漲勢歇緩回到平盤價震盪，專家表示，待談判結果、美國確定再降一碼，噴出機率仍高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／美中貿易曙光乍現！美股勁揚創史高 台股有望再戰新高
投資人對美中即將達成貿易協議的樂觀情緒持續升溫，美股週一（27）日全面走高，道瓊工業指數上漲337點或0.71%，標普500上漲1.23%，那斯達克勁揚1.86%，費城半導體指數更大漲2.74%，三大指數齊創歷史收盤新高。市場風險偏好明顯回升，也讓今（28）日台股開盤有望再創波段高點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股市11月進入旺季！法人建議震盪布局策略 成長與防禦應兼具
【記者呂承哲／台北報導】台股昨（27）日開盤即越過28,000點大關、盤中最高達28,196點，顯示市場資金與信心皆強。國泰投信指出，回顧過去20年，台股自11月起上漲機率顯著攀升，行情強勢可望一路延續至隔年7月。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
〈美股盤後〉美中有望達貿易協議 三大指數齊創收盤新高
投資人對美中即將達成貿易協議的憧憬，激勵市場氣氛，美股週一 (27 日) 強勢收紅。高通、AMD 等多檔重量級個股出現明顯波動。不過，隨著避險需求減弱，金價跌破每盎司 4,000 美元。鉅亨網 ・ 1 天前
群聯、雙鴻站千元 台股笑擁26千金
[NOWnews今日新聞]台北股市今（28）日早盤震盪後走高，千金股又有新成員加入，記憶體概念股群聯、散熱股奇鋐同步突破千元關卡，台股出現26千金。受惠於AI需求持續走高，再加上輝達（NVIDIA）G...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
盤前／AI帶跑台股上2萬8？ 三大利多必看
台股27日一度突破28000點大關，早盤最高觸及28196.33點，終場指數雖然未能站穩28000點之上，收在27993.63點，仍大漲461.37點，漲幅1.68%。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，目前台股帶量多頭排列，且整體表現為有基之彈，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡，9月外銷訂單連八紅，達702.2億美元，不僅創單月新高，更是首次單月突破7百億，經濟部預估第四季受惠AI需求持續強勁，全年外銷接單有望突破2021年的最高紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
杜老爺母公司皇家可口掛牌上市 漲逾15%
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導南僑集團旗下小金雞、也是冰淇淋品牌杜老爺的母公司皇家可口，28日成功掛牌上市，盤中展現蜜月行情，上漲超過15%，董事長周明芬也強調，未來將擴大海外布局，不過當前台股資金，仍高度集中在AI族群，大型權值股台積電、鴻海走揚，助攻台股開最多漲94點，再戰28000大關。鼓聲大響，展現開盤氣勢，南僑集團旗下小金雞、也是冰淇淋品牌杜老爺的母公司皇家可口，28號掛牌上市，承銷價每股72元，開盤價83.4元，展現蜜月行情，盤中漲逾15%。杜老爺母公司皇家可口掛牌上市漲逾15%，董事長周明芬分享營運規劃。（圖／民視新聞）皇家可口董事長周明芬：「善用好的原物料，加上技術油脂，28年前南僑把急凍技術引進台灣，在台灣餐飲市場，急凍熟麵扮演相當重要角色，我們將以台灣為基地，往世界發展，世界最大貿易商也是我們的夥伴，在上市之後要能夠引進新的技術、擴大規模。」秉持創新和堅持理念，將本土冰品推向國際，除了70-80%的冰品營收，佔20-30%的急凍熟麵，今年10月將投產第三條產線，擴大餐飲市場滲透率，法人預估，未來3-5年，每年營收將雙位數成長。28號台股開盤上漲47點，報28041點。（圖／民視新聞）上櫃新兵拼成長，28號台股開盤也上漲47點，報28041點，但開高震盪，但一度翻黑失守2萬8千點大關，盤中持續震盪。分析師王榮旭：「非電子股最近的掛牌表現，都相對的沒有那麼的如預期，這個禮拜我們會特別關注的就是說，這個FED的利率決策是不是如預期的降息一碼，重點應該是鮑爾的會後聲明是不是持續的寬鬆，再來的話就是川習會的一個部分，是不是能夠如市場期待的，能夠達成貿易協議，至於資金的一個部分，目前來看的話都全面的湧向AI。」輝達GTC大會將首登美國華府，AI族群熱度不減，台積電平盤開出，盤中漲10元到1490元，鴻海砸420億、建置超級電腦中心，開盤小漲1.5元，倒是記憶體控制晶片廠群聯，再創新天價，衝破1000元，觸及1050元，雙鴻也同步突破1000元關卡，台股出現26千金，再創紀錄。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：輝達GTC點火散熱 台達電、奇鋐、雙鴻飆新天價 更多民視新聞報導台股終場上漲461點收27993點新高 台積電上揚30元台股站高點不能進場？吳淡如揭「慘賠案例」提醒投資人台股再創新紀錄！ 上週加權股價指數漲幅約0.84% 總市值達88.93兆元民視財經網影音 ・ 1 天前
佳格與Hello Health Group建立戰略夥伴關係，強化東南亞數位健康佈局
【財訊快報／記者劉居全報導】佳格食品集團(1227)於健康產業持續深耕布局，今(28)日宣布與亞洲領先的數位健康與保健平台Hello Health Group (HHG)建立戰略合作夥伴關係。佳格食品作為HHG Pre-Series A輪融資的策略投資人，旨在結合雙方優勢，共同推進東南亞市場健康產業生態系的建構，打造從營養到數位健康的整合創新模式，為集團在東南亞市場的長期發展佈局。佳格食品藉由在健康醫療食品、功能性食品研發上深厚的專業，持續拓展健康產業版圖。此次合作象徵集團為加速推動亞太策略佈局，積極投資未來增長動能的關鍵商業決策，彰顯佳格在「營養 × 科技 × 健康」整合創新的前瞻視野。透過結合Hello Health Group在東南亞區域橫跨越南、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國等八大市場的數位健康平台、超過上億的活躍用戶網絡、和亞洲唯一AACI認證，由專業醫師查核的健康內容，共同建構從預防醫學、營養干預到日常健康管理的產業創新生態系，為亞太區域民眾提供更符合個人需求、且更便利的營養健康管理解決方案。佳格食品集團執行長曹博睿表示，佳格食品致力於以營養科學驅動健康創新，並積極實踐成為『財訊快報 ・ 1 天前