和碩今年AI三位數成長 輝達、ASIC共同發力

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩(4938)今日舉辦旺年會，共同執行長鄭光志、鄧國彥連袂指出，人工智慧(AI)趨勢同時由基礎設施與應用端雙引擎推動，即便市場短期可能出現局部波動，長線仍不改向上方向。今年AI伺服器(AI Server)業務可望繼續三位數成長，除了出貨輝達(NVIDIA)GB200、GB300等平台，也會有客製化晶片(ASIC)機種實績貢獻。

鄭光志表示，和碩集團在AI伺服器領域邁入第4年，目前相關人力規模約600人至700人，今年目標突破1000人，將透過內外部招募擴大團隊戰力。近期AI伺服器急單來得「又急又快」，涵蓋美洲、亞洲與歐洲市場，後勤與工廠產能成為一大考驗，包含記憶體與零組件催料、測試設備採購等，都對供應鏈韌性與採購能力形成挑戰。

鄧國彥說，AI伺服器需求不僅來自訓練(Training)，推論端的裝置與商機也正在成形，和碩在推論設計端已與數家大型客戶展開合作，預期相關生意將於今年下半年陸續開出。觀察AI裝置需求可分為大型雲端服務供應商(CSP)、中小型資料中心與企業端，其中CSP客戶仍是最具規模、最適合深化合作的市場，今年將以更大動作加碼布局，同時維持中小型客戶與台灣重要客戶的基本盤，帶動研發動能持續成長。

產能方面，和碩AI伺服器產能將由台灣、墨西哥與美國共同支撐，其中桃園兩棟新廠今年投入AI伺服器生產；墨西哥AI產線已於去年底試產成功並完成準備；美國新廠預計3月底完工，並於3月底至4月進入試產階段。儘管整體規模仍不若既有大型同業，但管理層看好集團供應能力不致落後，AI長期成長趨勢明確，但限制AI發展的關鍵正逐步從GPU供給轉向電力建設，董事長童子賢認為，電力基礎建設加速擴充，將有利於匹配半導體與系統廠擴產步伐。

