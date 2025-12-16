和碩企業捐款助光復居民 門諾基金會「行動送暖車隊」任務完成

「和碩聯合科技股份有限公司」捐贈善款，指定全數用於光復地區救災，成為門諾基金會災後應援的重要後盾。(門諾基金會提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成多處居民家園受損、生活物資短缺，交通設施亦遭洪水沖毀，影響居民日常出入與物資取得，為即時回應災後需求，門諾基金會於十月啟動「行動送暖車隊」，巡迴服務光復鄉大同村、大華村、大平村、大安村及大馬村，將生活物資與關懷送到災民身邊。

門諾基金會十六日表示，此次行動得以在災後最混亂、物資最匱乏的第一時間展開，關鍵來自企業即時投入與支持，特別感謝「和碩聯合科技股份有限公司」捐贈三百萬元善款，指定全數用於光復地區救災，成為門諾基金會災後應援的重要後盾。

門諾基金會指出，災後至今近三個月，門諾基金會秉持「做在最弱小弟兄姊妹身上」的使命，將善款全數投入民生物資補給，包含飲用水、食物、清潔用品，以及災後流失最嚴重的衣物、鞋子與禦寒用品。

門諾基金會表示，透過十七場次的巡迴服務，累計發放衣物約一萬四千八百五十件、鞋子一千六百五十雙、棉被與毛毯一千二百五十件、雨傘一千五百支，並提供碗盤組與炒鍋組各二百五十組，累計受助人次超過一千六百五十人。

門諾基金會強調，每一場巡迴服務背後，皆仰賴地方村里長與社區發展協會事前細心訪查與討論，協助盤點居民實際困難與需求，門諾基金會才能細緻規劃服務場次、地點與物資內容，確保資源真正送到最需要的家庭手中。

門諾基金會強調，深耕花東地區即將邁入第二十九年，基金會以「如同照顧家人般」的專業照護，陪伴在地弱勢族群走過生命不同階段與需要，接連多次的災後行動，更感謝企業與社福機構攜手合作，讓門諾基金會有充實的資源落實第一線服務，為災後重建帶來完整、有安全感的支持。