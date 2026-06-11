和碩伺服器10倍速成長啟動？5月營收逆勢增逾1成

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

和碩伺服器10倍速成長從5月開始？第二季向來是和碩最淡季，不過在資訊產品與消費性產品出貨順暢帶動下，和碩5月營收逆勢上升至959.63億元，月增、年增率都超過10％，累積前5月營收為4272.58億元，年減7.32％。

和碩從年初就定調今年是伺服器業務「10倍速成長」的一年，伺服器部門也因此做了外界期盼已久的組織調整，不僅伺服器部門總經理王美惠請辭、長期負責伺服器部門發展的共同技術長徐衍珍退居幕後，伺服器部門業務團隊一分為四，更由兩位共同執行長親自帶領其中兩個業務團隊，和碩董事長童子賢也在股東會後說，伺服器部門10倍速成長將反映在「春耕、夏耘、秋收」。

廣告 廣告

而以5月的成績來看，和碩表示，5月營運以資訊、消費性電子產品動能較強，其中，資訊產品中，筆電出貨量55萬至60萬台，略優於4月的50萬至55萬台，所以資訊產品的成長性主要由伺服器所帶動，消費性電子產品的成長則受惠於客戶新品拉貨效應。



回到原文

更多鏡報報導

無懼AI伺服器起步晚！和碩執行長喊「一定趕得上」 賴清德、黃仁勳之子站台力挺

雙CEO親督軍 和碩AI伺服器今年拚10倍成長 童子賢預告秋天收成

和碩集團伺服器小金雞永擎獲AI伺服器81億美元大單 Q3營收動能看升

毒駕載10瓦斯、撞斷所長腿竟全放了！「佛系法官」陳德池背景遭起底 曾認罵「龜兒子」無罪