和碩參與系統電私募 聯手佈局AI伺服器市場

【記者柯安聰台北報導】和碩（4938）及系統電（5309）5日雙雙宣布展開策略合作關係，系統電公告，董事會通過私募普通股案，每股價格為55元。本次私募由和碩聯合科技股份有限公司參與認購2萬2000張、其他投資法人合計認購3000張，合計2萬5000張，總募集金額13億7500萬元。



電子大廠和碩與系統電，強強聯手強攻AI伺服器100%在美國製造，AI版圖再擴大，預計2026下半年雙方美國廠開始量產出貨。「我們雙方一致認為美國製造的AI伺服器出貨速度要更快，我們聯手強攻CSP客戶」顯示雙方公司精準對接共同擬定的藍圖，透過資源整合，聯手打造美國德州產業聚落發酵，就近出貨的目標，建構具規模韌性的全球營運體系，推動AI全球訂單版圖重塑「在美製造」成為接單的核心關鍵。



本次私募案將發揮集團綜效，具體執行上有五點，最顯著的是AI伺服器的合作相輔相成，第二點是在車用電子發揮跨技術合作實績。第三點在IPC工業電腦聯手搶攻未開發的新客戶，透過互補銷售策略，共同搶佔市場份額。第四點是強化無人機市場在製造供應鏈龍頭地位。最關鍵的一點是協助系統電受惠聯合採購成本優化效益，在生產製造上更具規模經濟優勢，雙方樂見併購效益震撼發威。



在AI 基建競賽中的電力比算力更稀缺，系統電是目前唯一1家在美國製造的BBU，德州Plano廠下半年BBU開始量產出貨，全自動生產線可提供11KW、7KW、5.5KW、3KW、HVDC完整全規格，CSP客戶訂單能見度看到2028年，捍衛電力迭代升級是百家爭鳴，BBU是AI伺服器最難得的一塊拼圖。系統電CSP客戶、伺服器品牌廠客戶，接下來將逐季出貨，電力剛性需求帶動倍數成長動能。



和碩美國德州廠區預計2026年3月完工後進行試產，主攻AI伺服器代工製造、車用電子、IPC等全方位面向在美生產製造。預期今年整體AI伺服器營收將持續受惠GPU伺服器業務成長帶動，並於ASIC伺服器領域也同步掌握許多生意機會。



此外，系統電亦公告今年1月合併營收2.85億元，年增6.93%，不僅為歷年同期第3高，也替今年營運打響開局。隨AI應用持續擴張、資料中心與AI伺服器建置加速，電源與備援電力需求同步升溫；在「電力比算力更稀缺」的產業趨勢下，系統電將以在美製造與全規格產品布局，強化供應韌性與交付效率，掌握AI基建升級帶動的長線成長動能。（自立電子報2026/2/5）