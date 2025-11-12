和碩法說》和碩獲利暴增14倍 全靠「立訊」神救援

和碩第三季財報數字驚人！單季獲利衝上45.5億元，較上季暴增1,483.6％，同時單季每股賺1.69元，創近5季新高，和碩更宣布毛利率、營益率、淨利率達成「三率三升」。這場驚天大逆轉的背後，並非全靠本業強勁復甦，而是一筆天文數字的業外收益「神救援」。

賣立訊股票衝高業外收益

細究和碩第三季財報，業外收益高達44.6億元，較上季增加1,614.2％，這才是將整體獲利推向高峰的最主要動能。

據悉，這筆業外收益暴增有2大關鍵推手，一是和碩本季擺脫匯率大幅波動的干擾，使匯損影響大幅降低；其次，和碩先前處分部分立訊股票，一次性收益入帳，成為業外收益大增的關鍵因素。

核心事業受ASP下滑衝擊

縱使和碩單季獲利極為亮眼，但回頭看前三季營運表現，本業壓力依然沈重。前三季獲利91.4億元，對比去年同期大幅衰退30.5％，每股盈餘（EPS）也從去年的4.93元掉到3.42元。

值得注意的是，即使第三季進入傳統手機旺季，和碩通訊產品營收竟比上季衰退。和碩解釋，問題不在出貨量，而是受ASP（平均銷售單價）下滑所致，這也難怪和碩共同執行長鄭光志急著調整產品組合，若要維持穩定的利潤增長，勢必要依賴像AI伺服器等新事業。