和碩法說》蘋果咬太深！和碩急攻AI伺服器 台美擴廠拚翻身

和碩第三季財報亮眼，但內部警鈴卻從未停止鳴響。攤開產品組合，以蘋果（Apple）iPhone組裝為首的通訊產品竟貢獻營收高達6成，看在法人眼中，儼然是一顆無法忽視的「不定時炸彈」。面對iPhone高速成長期已過，和碩轉型成為賭上未來的存亡戰。

CEO證實「一枝獨秀」藏風險

從和碩第三季產品組合來看，通訊產品占營收高達6成，反觀排名第2的資訊產品大幅落後僅14％，更不用說排在第3的消費性產品只有8％。至於涵蓋車用電子的其他業務，對營收貢獻約18％。

事實上，和碩高度依賴單一客戶，連共同執行長鄭光志都看清楚問題的嚴重性，他向投資喊話，重申持續分散產品組合，預期隨著新客人、新產品帶動下，「2026年產品組合會看到較大的數字變化。」

台美大擴廠改攻AI伺服器

他的信心，來自和碩為了甩開「蘋果組裝廠」的宿命，已將戰略重心轉向高速成長的AI伺服器。鄭光志證實，和碩在今年第三、四季陸續出貨輝達（NVIDIA）的GB200、GB300等產品。他指出，伺服器業務成長趨勢極為明顯，預期2026年將對營收產生顯著貢獻。

事實上，和碩此時投入AI伺服器，速度明顯遜於其他對手。為了搶搭AI伺服器順風車，和碩在全球展開大規模產能布局。除了台灣既有的桃園廠，上半年再收購2座廠房，大部分規劃設置伺服器產線。

和碩指出，北美是重點布局的一環，預計德州新廠在2026年2月完工，力拚在3月底完成試產和量產，除了將伺服器列為優先產能，也不排除承接電動車、網通產品等訂單。