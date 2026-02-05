和碩砸12.1億入股系統電搶攻CSP 業界直言：效益難看懂

和碩、系統電宣布，為搶攻CSP客戶與美國製造商機，和碩策略投資系統電、以每股55元參與系統電私募，共投資12.1億元、取得9.6％股權。這是和碩近年來規模最大的股權投資案，和碩更將成為系統電最大法人股東。不過，業界對此投資案拉動和碩AI伺服器業績的效益，多持觀望態度。

系統電宣布辦理3000萬股私募案，每股定價為55元，由和碩應募其中2200萬股，和碩同時公告斥資12.1億元、取得系統電9.6％股權。就系統電最近一次前十大股東資料來看，系統電持股最高者為董事長兼大股東李益仁、持股比例約6.77％，和碩將成為系統電最大法人股東。

廣告 廣告

而和碩最近一次的大型股權投資案，則是在去年1月投資美國AI算力業者Lambda，當時的投資金額為6.33億元，也讓投資系統電是和碩近年來規模最大的股權投資案，不過，和碩並未在公告中多說明投資系統電的原因。

系統電則表示，和碩參與系統電私募，是因為「雙方一致認為美國製造的AI伺服器出貨速度要更快，我們聯手強攻CSP客戶」，透過資源整合，聯手打造美國德州產業聚落發酵、就近出貨的目標。

系統電進一步指出，私募案將發揮集團綜效，具體執行上有五點，最顯著的是AI伺服器的合作相輔相成，第二點是在車用電子發揮跨技術合作實績，第三點在IPC工業電腦聯手搶攻未開發的新客戶，第四點是強化無人機市場在製造供應鏈龍頭地位，而最關鍵的一點，是和碩將協助系統電聯合採購、優化系統電成本與經濟規模。

系統電強調，系統電是目前唯一一家在美國製造的BBU，德州Plano廠下半年開始量產出貨，全自動生產線可提供11KW、7KW、5.5KW、3KW、HVDC完整全規格，CSP客戶訂單能見度看到2028年，系統電的CSP客戶、伺服器品牌廠客戶，接下來將逐季出貨，電力剛性需求帶動倍數成長動能。

不過，業界很難理解和碩砸下12.1億元投資系統電，能為和碩帶來多少綜效。業界評估，輝達平台現階段BBU是整合在伺服器機櫃中，等到明年下半年輝達全面導入800V HVDC時，BBU將從伺服器機櫃中移出、與電源供應器一起整合至獨立的電源櫃中，屆時BBU出貨給電源供應器大廠才是唯一「正解」，這也代表，快的話一年半、慢的話兩年，系統電BBU、和碩在機櫃端的整合出貨效益恐怕就會大減。

至於和碩正在努力打入的CSP自研AI ASIC伺服器機櫃代工，設計各有不同，比如說，亞馬遜AWS的BBU放置在ASIC伺服器機櫃內，Google不用BBU、而是把UPS（不斷電系統）與液冷系統放在同一櫃，換言之，系統電具備在美國生產BBU的能力，不一定幫得到和碩的ASIC伺服器生意。



回到原文

更多鏡報報導

和碩轉型火力全開 AI伺服器2026續拚三位數成長 2028變身完成

和碩AI伺服器3年轉型 童子賢尾牙霸氣宣告：今年迎接好成長 8000人嗨翻

和碩Q3獲利暴增逾14倍 AI伺服器、汽車電子營收成長在望 明年苦盡甘來？

愛犬過世捨不得…網紅把遺體「冷凍乾燥」放進展示櫃！全場嚇壞：很詭異