和碩童子賢：2026要「跑馬圈地、萬馬奔騰」 AI是下一個重要的基礎建設仍看好

和碩23日舉行尾牙，和碩董事長童子賢（右1）表示，2026年和碩會有一個不錯的表現，特別是在AI伺服器，將是一個「跑馬圈地、萬馬奔騰」的局面。（攝影／李泰宏）

代工大廠和碩23日舉行尾牙，董事長童子賢表示，AI市況持續看好，基礎建設與應用端同步推進，2026年和碩會有一個不錯的表現，特別是在AI伺服器，因為基期低，會有三位數的成績，這將是一個「跑馬圈地、萬馬奔騰」的局面。

童子賢說，我常常拿AI比擬2000年的網路就是這樣，2000年的時候，大家對網路一開始又愛又怕，那到了2003、2004以後就是不需要去問怎麼用，就很多東西就出來了。就像林百里先生說的，現在是應用大爆發的時候，有兩個現象會讓AI目前為止仍然適合維持樂觀，一個是基礎建設正在進行，另一個是應用正在出現。

遇到小的泡沫沒有妨害到整體

童子賢表示，AI有了網路的經驗，以後比網路好，大家會繼續這個經驗，就是說隱隱約約知道它的重要性，所以加強基礎建設，一面尋求那個廣泛的應用，那應用端，我相信有些時候成功，有些時候遇到小的泡沫化，並沒有妨害到整體網路，最後成為現代科技裡面最重要的基礎建設，AI會預期成為下一個階段，現代科技裡面最重要的基礎建設，

童子賢，當到處都是AI的運用的時候，這時候你又會感覺到一個事情，就是基礎建設又不夠了，又要擴張基礎建設，那像最近的Memory在缺，也跟著一些現象有關，所以AI到目前為止，是看好的。

不談股價但要好好努力

談到股價是否委屈？童子賢說，我向來不過問股價的事情，當然經營公司希望長長久久，又能夠長久，能夠穩健，又能夠有豐厚報酬。但是，從歷史上看，產業的發展史，是起起伏伏。古老的智慧說，機會是留給準備好的人，那個準備，有些時候是無心的準備，那如果是留給那個原來沒有準備的人，那就努力吧。

至於電力需求，童子賢說，如果只是打板子組裝，本身耗不了太多的電，但是做好以後都要燒機，要測試，那個電就用就更多了，所以說講不缺電，這是某些長官的跟某些專業機構董事長的說法。但是作為廠商，我經常被半導體跟系統業者反映，快一點去溝通一下，我也有催促說，台灣機會大好的時候，不要讓他跑掉，不要讓火熄掉。而黃仁勳也說，會限制AI的不是GPU，因為GPU，在他掌握之中，限制AI發展的是電力建設。

