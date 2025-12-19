和碩董座童子賢回歸文青本色 力挺《大海浮夢》探索海洋文學

和碩集團董事長童子賢昨日以《大海浮夢》出品人丶目宿媒體董事長的身分現身光點華山電影院。

昨（18日）下午，和碩集團董事長童子賢出現在光點華山電影院，他不談產業發展、也不談能源建議，而是以電影《大海浮夢》出品人、目宿媒體董事長的身分出席首映會，向來熱衷藝文活動的童子賢，這回力挺的《大海浮夢》是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，透過眼前影像讓觀眾重新思考「人如何與自然共處」，從此角度來看，似乎可以理解童子賢心繫台灣能源政策與生態平衡的初心，亦是緣起於對人文自然的關懷。

《大海浮夢》是童子賢所投資的目宿媒體「文學家系列」的最新作品，《大海浮夢》以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，更是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，由導演周文欽與團隊歷時4年上山下海拍攝、前後花了6年時間，完整紀錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。

夏曼・藍波安以文學創作聞名於藝文界，不僅是第23屆「國家文藝獎」得主，更是首位獲獎的原民作家，出身台灣蘭嶼達悟族的他，雖有原住民身分可以在聯考時享有「優惠加分」，但他選擇憑自己的努力考入大學與研究所，夏曼・藍波安也一步步取得淡江大學法文系學士、清華大學人類學碩士、成功大學文學博士學位。

然而在夏曼・藍波安的求學、工作歷程中，親身在漢人世界體悟到「失根與尋根」，而漢人社會也經常強勢要求原住民要「正確地鑲嵌自己」到漢人主流價值觀，也因此讓夏曼・藍波安飽經「薩伊德式」的文化認同掙扎。

看在童子賢眼中，夏曼・藍波安卻能以文學寫作轉換這些苦澀尖銳的衝突，以更寬闊的胸襟將化衝突為省思，昇華個人的困頓情感成為一篇篇雋永的文學作品。

童子賢更形容，夏曼・藍波安的的文字有著沉浸在黑潮溫暖的海洋氣息，結合蘭嶼山崗的堅毅與土地的滋養，對映著海洋的豐富賜予卻變幻莫測，交織塑造出達悟族的生命韌性，他們不僅回應天與地，更展現一種敬天畏命的莊嚴文化態度。

跟隨夏曼・藍波安上山下海的導演周文欽回想說道，這是一段重新學習「如何看待海洋」的過程，電影透過大量身體勞動與日常互動，呈現文學不只是存在於文字之中，而是實實在在地發生在生活與行動裡。

電影《大海浮夢》的首映會於昨日順利結束，預計在2026年1月9日正式上映，觀眾可以在大銀幕前，透過影像與夏曼・藍波安一同迎向海的呼喚，親自來一趟島嶼與海洋的文學航程！

