和碩董座童子賢看台灣角色 宜「上善若水」持續創造價值！

和碩集團董事長同時也是台灣玉山科技學會理事長童子賢今（4）晚出席台灣玉山科技協會歲末晚會。

和碩集團董事長同時也是台灣玉山科技學會理事長童子賢今（4）晚出席台灣玉山科技協會歲末晚會，致詞時他主動提及，以樂觀和鼓勵的態度來看台美關稅談判結果，並以「上善若水」為喻，建議面對國際情勢，應與人為善而不是強硬對抗，如同水一般保持彈性，亦能持續服務全球產業與市場。

對於台美關稅談判結果，台灣能談出對等關稅15%、不疊加的結果，童子賢指出「我個人覺得相當不容易、艱難度很高，我會以樂觀和鼓勵的角度來看，尤其台灣的國際地位微妙，要與人為善而不是強硬對抗。」

童子賢並以「上善若水」為喻，「要像水一樣柔軟、保持彈性與滲透率」。

除了希望兩岸維持和諧，童子賢回顧，2025年AI產業發展是又快又猛，他也多次以2000年網路革命與這次的AI浪潮相比，最終都會浸潤到所有數位產品，進而讓生產力提高。

迎接馬不停蹄的2026年，童子賢則是提醒，台灣在追求速度的同時，也要能兼顧穩健發展，才能走的又長又遠，以科技實力與產業整合能力，為全球產業持續創造價值。

