和碩車電、5G加速北美化 斬獲新客戶專案導入

和碩週五晚間舉辦旺年會，集團看好今年營運展望。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩(4938)今日舉辦旺年會，共同執行長鄭光志、鄧國彥連袂指出，因應關稅變數與客戶對產地韌性(Resilience)的要求提升，公司近年持續推動全球產能與資源重配，並觀察到包括人工智慧(AI)、電動車(EV)與能源裝置等需求，正加速向北美區域集中。北美將成為公司2026年營運布局的重要方向，後續將進一步強化整合墨西哥與美國產能。

鄭光志說，近年市場對電動車與環境議題的熱度降溫，整體市場逐漸形成北美、中國與亞洲三大區塊，其中產地移轉趨勢相對明確，公司原先在台灣生產的電動車產品，多數將轉往墨西哥與北美生產，以符合在地化與關稅條件。

鄭光志認為，雖然電動車相關業務成長展望相對保守，但隨著墨西哥既有產能體量擴大，加上客戶對公司供應誠意的肯定，和碩市占率可望提升，公司仍力拚今年電動車業務維持兩位數成長，並預期新車廠導入通常需2至3年時間，2026年至2027年可望看到新客戶量產貢獻逐步浮現。

通訊業務方面，鄧國彥提到，公司長期投入5G開放式無線接取網路(O-RAN)相關技術，雖市場尚未全面展開，但技術累積已推升整體通訊能力，並延伸至電信業者所需的頭端設備與裝置類產品。相關產品已於去年底開始少量出貨，今年將列為營運重點之一。

鄧國彥觀察，公司目前持續拓展戶外型分散式單元(ODU)等業務，逐步從過去以消費型網通為主，轉向企業與裝置型應用；同時也與中華電信在高雄亞灣成立團隊，鎖定服務南部大型企業需求，並看好美國市場今年可望陸續開出新機會。

低軌衛星方面，鄭光志指出，低軌衛星等較敏感裝置涉及區域安全考量，北美客戶普遍偏好在北美當地製造，以符合其資安與供應安全要求。將按部就班建立相關能力與區域產能配置，待美國與墨西哥產能陸續開出後，低軌衛星等新事業機會可望提升，範圍涵蓋影像模組、無線模組等工業與消費規格產品。

