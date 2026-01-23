和碩轉型火力全開 AI伺服器2026續拚三位數成長 2028變身完成

和碩董事長童子賢（右一）、共同執行長鄭光志（右二）與鄧國彥（左二）、副董事長陳建中（左一）對和碩AI伺服器有信心。

和碩三年轉型計畫進展順利！共同執行長鄭光志在尾牙前記者會表示，AI伺服器營收2026可望是連續第二年繳出三位數百分比成長的成績單，2026年車用營收力拼貢獻度來到10％，共同執行長鄧國彥也透露，和碩透過與新創AI ASIC業者合作而跨足ASIC伺服器，將為其從主機板L6生產到L10、與機櫃L11，而和碩的三年轉型計畫持續進行中，可望如先前預期在2028年完成。

和碩從2025年起正式進入轉型期，營運主力由往年的iPhone代工，轉向車用電子、AI伺服器、機器人、無人機等新事業挑大樑，而在2025年尾牙前記者會時，鄧國彥表示，和碩的轉型預計將在2028年完成。

而經過一年後，在AI伺服器方面，鄭光志重申，墨西哥廠、桃園兩座新購入的廠房，都已經試產成功，德州廠預計3月底完工、4月試產，繼2025年和碩已經與中小型資料中心、企業客戶達成合作後，他更表示，今年的佈局會集中在大型CSP，與大型CSP客戶在推論用AI伺服器的合作，將會在2026下半年開出，目前和碩已經在墨西哥、美國、桃園準備好機櫃產能。

除了輝達平台伺服器之外，鄧國彥也表示，和碩已經透過與IC設計新創合作、跨入AI ASIC伺服器市場，ASIC也是以Transformer為基礎的晶片，和碩不只為其代工L6，還要一路整合至L10、L11，也包含熱流、液冷系統。

也因此，鄭光志指出，和碩2026年AI伺服器營收成長率將是連續第二年繳出三位數百分比的成長性，由於業務持續增長，AI伺服器營運另一個目標是團隊由現有的6、700人，擴充至千人以上。

而在車用電子方面，雖然電動車市場受到大環境影響，「需求比較冷淡」，可是和碩為了客戶將本來在台灣生產的產品、大量移往墨西哥與美國，「客戶看到我們的誠意」，所以和碩在客戶的佔有率會成長、「我們沒有那麼悲觀」，尤其這位客戶不只有電動車，還有天上飛的微星、地面用的儲能系統，和碩都有為客戶生產，客戶的低軌衛星傾向於北美生產、並且多為自製，和碩在墨西哥、美國的產能陸續開出，未來的機會可期。

不少低軌衛星有擔負國防、軍用角色，也有一些台廠因為軍工概念而股票大漲，對此鄭光志表示，「我們會做菜刀，但我們不會拿菜刀去殺人」，和碩與低軌衛星相關的產品多屬於消費性產品或工規產品。

至於在記憶體缺料、漲價的影響方面，鄧國彥認為，大品牌因為與記憶體原廠的生意規模大、合作也比較久，影響比較小，對中小型客戶的影響大，只是大品牌能不能順利透過漲價把壓力轉嫁給消費者，還有待觀察。



