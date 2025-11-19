和碩遭大摩降評 童子賢酸「不懂代工廠」

美系外資大摩示警記憶體「超級循環」重擊硬體鏈獲利，針對和碩降評、下修目標價，和碩董事長童子賢19日不客氣直指大摩報告「有點奇特」，強調記憶體漲跌與代工廠獲利「無直接關係。」

還原代工廠運作 僅負責「代支代付」

大摩罕見發布上百頁報告，直指記憶體漲幅驚人，零組件價格上揚將「壓縮」代工廠（OEM、ODM）的毛利與獲利，大動作調降硬體鏈評等、目標價，包括Dell、HP、聯想、華碩、技嘉、和碩，宏碁和仁寶也遭調降目標價。

面對外資報告，童子賢19日出席玉山安永科技論壇，解釋代工廠的運作模式，「記憶體屬於價格浮動的關鍵零組件，因此全球資訊電子品牌委外代工時，多由品牌端掌握記憶體、CPU、顯示模組等關鍵零組件的採購與決策。」

那代工廠角色？「只是程序上的代購與代付，先幫品牌廠代墊貨款，最終品牌廠仍得支付款項給代工廠。」童子賢直言，關鍵零組件價格漲跌與代工廠無直接關係，不會因為漲價造成代工廠虧損，意味大摩報告不符合實際運作邏輯。

漲價是利多訊號 資訊電子業需求暢旺

看在童子賢的眼裡，關鍵零組件價格上漲，其實代表著「正向訊號」。這種現象反映出AI伺服器與資料中心訂單「暢旺」，導致供給吃緊，自然帶來漲價，並進一步引發全球擴產潮。

他直言，最典型例子就是景碩，過去半年面臨載板缺貨，市場自然反應漲價，公司隨即擴廠，「電子零組件供需失衡本來就是產業週期一部分，記憶體景氣有明顯循環，每隔幾年就有一個需求上升，等到供過於求就會價格回落。」

「台灣電子業對這種週期非常有經驗，有足夠能力因應。」童子賢信心喊話，像廣達、仁寶等大型代工廠成立超過30、40年，看過好幾次類似情況，預期未來代工廠可能出現從1班變2班、3班，這都代表資訊電子產業整體需求暢旺。

