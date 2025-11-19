和碩金孫永擎掛牌開紅盤 童子賢預告：還有更多要排隊上市

專攻伺服器市場的和碩集團金孫永擎，19日掛牌上市。

專攻伺服器市場的和碩集團金孫永擎，今（19日）掛牌上市，一早的掛牌敲鐘儀式，集團大家長和碩董事長童子賢親自替子弟兵們站台，不僅期許金孫要比爺爺更好，他更透露，未來和碩還有更多小金雞要排隊上市，請大家拭目以待。

「老爸一定會希望兒子比他好，我這個當爺爺的當然希望孫子比我更強。」19日一早出席集團金孫，專攻伺服器市場的永擎電子上市掛牌典禮時，和碩集團大家長童子賢面對媒體詢問時開心地說。

談到永擎順利上市，童子賢表示，「是所幹部與員工們共同努力的成果。華碩在1989年創立，1996年掛牌上市，2007年，也就是11年之後是華擎（永擎母公司）掛牌股票上市，現在是2025年，隔了18年，永擎股票上市。」他還勉勵在場的同仁們，「工程師若把idea鎖在實驗室，永遠只是一個構想。真正的關鍵，是把技術付諸量產，轉成產業。」

談起台灣科技業金孫陸續上市，形成生生不息的永續力量。童子賢直言，台灣之所以能形成資訊電子供應鏈，靠的不是單一巨頭，而是從工程師到金融、會計、法務、創投，再到資本市場的完整生態系。「永擎上市，象徵著台灣的產業有能力一波再一波的長江後浪，是從護國神山到護國群山，一波接一波，把台灣的資訊產業帶起來。」

談起他對和碩在AI伺服器市場的表現，童子賢強調，AI市場方興未艾，還有很多市場應用等待開發，不管是和碩，還是永擎都會針對不同客戶，以分進合的擊方式去爭取，希望贏得更多客戶的信賴。

至於未來集團是否還有其他金孫要上市？童子賢則哈哈大笑的說，「確實有不少在排隊，請大家拭目以待。」

永擎成立於2013年，主要從事伺服器主機板及系統的開發與銷售，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。目前永擎約有八成營收來自AI伺服器相關產品，推升永擎2025年前三季營收達175.1億元，年增266.16%，已超越去年全年營收，歸屬母公司淨利5.62億元，每股盈餘（EPS）9.3元。

