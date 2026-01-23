和碩：AI伺服器今年續拚3位數成長 團隊上看千人

（中央社記者吳家豪台北23日電）代工廠和碩今天舉辦集團尾牙，共同執行長鄭光志受訪表示，和碩在人工智慧（AI）伺服器的基期較低，2024年與2025年成長幅度都有3位數，今年預估成長率也有3位數；目前AI伺服器團隊人力約600至700人，希望今年突破1000人。

和碩今天在南港展覽館舉辦集團團圓日活動，席開近800桌，總獎金約新台幣1.6億元，頭獎為Tesla Model Y電動車。

鄭光志接受媒體採訪指出，和碩2025年在桃園擴充2座廠房，今年會投入AI伺服器生產。去年底在墨西哥的AI伺服器產線已試產成功，美國廠預計3月底完工、4月試產。

廣告 廣告

他透露，和碩在美國與很多客戶洽談，以目前規劃產能，不會落後同業太多。除了輝達GB200系列AI伺服器之外，GB300系列也陸續出貨，和碩在推論方面的設計，與幾個大客戶有不錯的合作，相關生意會在今年下半年陸續開出。

鄭光志說，關稅問題帶動對產地韌性的需求，在電動車領域蠻明顯。和碩去年除了在美國設廠，不只是AI伺服器，連電動車和當地要用的設備相關資源都往北美移動，不排除可以和友商合作。東南亞去年有2座廠準備好，今年底還有2座新廠。和碩去年在台灣購入2座新廠，今年3月整理後可以投入新產品。

針對機器人事業進展，鄭光志表示，和碩去年在台北國際電腦展（Computex）展示的機器狗，今年一定會再進化。在機器狗和人形機器人方面，和碩確實有一些好機會，預計今年底到明年初才會明顯貢獻。

和碩共同執行長鄧國彥說，和碩已掌握很多ASIC（特殊應用晶片）機會，今年會出貨，主要是Transformer架構的ASIC晶片，可以用於AI模型訓練和推論。

媒體詢問對記憶體缺貨的看法，鄧國彥坦言，小品牌因為與記憶體製造商沒有長期合約或合作，受到影響會大一點；大品牌雖然有轉嫁成本的能力，但是否導致終端需求變低，要邊走邊看才知道。整體而言，記憶體缺貨對和碩大部分的大客戶影響不明顯，對中小型客戶的影響比較顯著一點。

談到關稅議題，鄧國彥說，和碩內部有一個小組分析相關影響，然而很多情況還在變化中。他認為產能往北美移動是趨勢，台灣的角色愈來愈重要，和碩會與客戶合作調配產能。（編輯：翟思嘉）1150123