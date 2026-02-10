和碩1月營收年月雙減 AI伺服器續拚3位數成長

（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠和碩今天公布1月合併營收約新台幣921.58億元，月減7.7%，年減12.5%，連續2個月低於千億元。和碩人工智慧（AI）伺服器因基期較低，2024年與2025年皆成長3位數，預估今年成長率也將達3位數。

和碩今年1月筆記型電腦出貨70萬台，低於去年12月的90萬至95萬台。

和碩對中央社記者表示，今年1月營收較去年12月下滑，主要因為通訊、資訊及消費性電子3大產品同步衰退；若相較去年同期，今年1月資訊產品成長，但通訊和消費性電子產品衰退。

和碩共同執行長鄭光志日前出席集團尾牙活動受訪表示，除了輝達GB200系列AI伺服器之外，GB300系列也陸續出貨；和碩在推論方面的設計，與幾個大客戶有不錯的合作，相關生意會在今年下半年陸續開出。（編輯：楊蘭軒）1150210