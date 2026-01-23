和碩AI伺服器今年續拚3位數增！ 北美產能開出、CSP和ASIC都出貨

和碩團圓日。陳俐妏攝



和碩團員日今天登場，祭出最大獎TESLA MODEL Y。市場關注AI伺服器營運動能，和碩共同執行長鄭光志表示，台灣桃園，北美4月試產，加上墨西哥產能到位，和碩產能不算小，今年AI伺服器團隊將突破千人，今年重點就是布局CSP大客戶，ASIC也陸續出貨，過去2年成長比例都是3位數，今年成長率也會是3位數起跳，但他給的目標還要多一倍。

市場關注AI伺服器動能和記憶體缺貨影響，和碩共同執行長鄭光志表示，記憶體過去都是客人自己準備，和碩去年跟客人一起來追記憶體，去年第三季與第四季有幫客戶備貨，展現支援客戶的能力。

鄭光志指出，AI伺服器團隊今年第四年將從600~700人擴曾，預計將突破千人規模，在產能部分，2025年台灣桃園廠房擴充投入產能，墨西哥產能也已就位，美國廠預計今年3月底完工，4月開始試產。

鄭光志也指出，GB200 ，GB300陸續出貨，伺服器不只訓練需求，還有推論需求，和碩在推論設計跟著大客人也有蠻不錯的合作，推論產品下半年陸續開出，CSP 營業額大是更適合的生意，中小型客戶持續發展，ASIC伺服器今年也會出貨。

和碩共同執行長鄧國彥說明，記憶體對大廠影響有限，會稍微漲價，轉嫁能力是否影響消費者，要邊走邊看，中小型客戶比較受到影響。 ASIC客戶訓練和推論都可以做。

