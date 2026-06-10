和碩AI伺服器業務助攻 5月營收創6年同期新高

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和碩看好在AI伺服器業務點火之下，下半年整體營運將優於上半年表現。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩(4938)5月營收959.63億元，月增10.1%、年增12%，創2020年以來同期新高，今年前5個月營收累計為4272.57億元、年減7.32%。單月營收增溫主要來自旗下AI伺服器業務初見成效，加上AI筆電動能較4月增溫，下半年整體營運將優於上半年表現。

和碩5月筆電出貨55萬至60萬台，月增約9.5%、年減約25.8%，管理層認為，個人電腦(PC )市場在第三季與第四季可能面臨潛在的終端需求衰退風險，主要是因為下游品牌端對銷售信心不足，且零組件供貨情形持續緊張，集團將致力於確保內部資源能順利轉化為實際交貨能力，以免影響訂單交付。

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和碩認為，現階段如火如荼發展的AI趨勢如同2000年的網路浪潮，預計至2026年將全面提升所有數位裝置的效能與智慧化，未跟上此趨勢者將面臨淘汰。目前的AI發展進度可能僅處於前30%的階段，未來仍有極大的成長空間，而台灣正處於此波產業潮流的中心，將迎來長期的良性循環。

和碩為因應伺服器產業鏈的龐大資源需求與多樣化業務，公司已在近幾個月將客戶層級與商業模式進行梳理與組織重組。過去的耕耘在2026年已展現開花結果的效應，預期從新型雲端業者開始產生的綜效，能進一步拓展至雲端服務供應商及大型自用客戶，期望2027至2028年亦能維持爆發性成長。

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