和碩AI伺服器3年轉型 童子賢尾牙霸氣宣告：今年迎接好成長 8000人嗨翻

和碩今日舉行尾牙，董事長童子賢（左一）、副董事長陳建中（右一）、共同執行長鄧國彥（右二）與鄭光志（左二）一起舉杯祝賀。

和碩投入AI伺服器三年之後，和碩董事長童子賢今日在尾牙致詞時在台上高喊，和碩過去的努力不會白費「2026年將有好的成長」，引起全場8000人歡呼。和碩尾牙總獎金達1.6億元、參加獎就高達1.68萬元，最大獎為市價190萬元起跳的特斯拉Model Y。

比起鴻海、廣達、緯創等AI伺服器業務在2025年都已是公司最大營收來源、營收都創下歷史新高，和碩至今還沒有享受到AI伺服器甜美的果實。

和碩董事長童子賢看在眼中，以一貫的不急躁，耐心守候、陪伴和碩轉型成功。他表示，10年前和碩在智慧型手機需求大好的節奏上，日子過得很好，當時以筆電為主的同業們過得比較辛苦，他透露，智慧型手機產業與特定單一客戶卡住和碩2、3000億元的資金，所以，和碩在5年前開始從金屬機殼先開始將資金抽出來，就是為了轉型做準備，沒有料到AI來的太快，「公司4、5年前的配置都不在AI上，轉型很辛苦」。

和碩投入AI伺服器已有三年，他強調，過去的努力不會白費，和碩花了三年時間完成轉變、辛苦的汗水即將結出甜美的果實，和碩2026會有好的成長。



