和碩AI部隊擴軍中 業務成長率直奔3位數！

和碩集團團圓日於今（23）晚登場，和碩共同執行長鄭光志於活動前接受媒體訪問。

AI伺服器大餅已成各大廠競相卡位的肥沃之地，和碩已重整資源將衝刺重點對準AI，從其招兵買馬的動作可見企圖心。和碩共同執行長鄭光志今（23）日指出，目前和碩AI伺服器團隊人員約600-700人，希望2026年能有千人部隊，和碩AI伺服器於2024年、2025年成長幅度都有3位數，預期2026年成長率也能有3位數。

鄭光志坦言，和碩在AI伺服器的基期比較低，因此，2024年與2025年增率都有3位數的成長表現，預期今年預估成長率也能有3位數。

為了迎接大好光景，此刻和碩招兵買馬不停歇，現有AI伺服器團隊持續找尋好手加入，鄭光志透露，希望今年團隊能破千人。

同時，和碩去（2025）年在桃園擴充2座廠房，預計今年會投入AI伺服器生產，墨西哥的AI伺服器產線也已經試產成功，美國廠則預計於今年3月底完工、4月試產。

他並指出，和碩在美國與很多客戶洽談，以目前規劃產能，不會落後同業太多。除了輝達GB200系列AI伺服器外，GB300系列也將陸續出貨，和碩在推論方面的設計，與幾個大客戶會有不錯的合作，有機會在今年下半年陸續出貨。

「和碩集團團圓日」今晚於南港展覽館舉盛大舉辦、席開近800桌，總獎金約新台幣1.6億元，頭獎為Tesla Model Y電動車，更請來日本女子舞蹈天團Avantgardey、蕭煌奇、動力火車助陣，要感謝員工一年的付出。

