和碩Q3三率三升！估Q4優於Q3、明年四大業務皆看增

和碩董事長童子賢。陳俐妏攝



和碩今年第三季「三率三升」，獲利爆衝14倍，每股盈餘1.69元，累計前三季每股盈餘3.42元。展望後市，和碩共同執行長鄧國彥表示，第四季進入手機旺季，預估第四季營收將優於第三季，聚焦明年，預計資訊、消費性電子產品、網通及電動車業務皆會成長。在新客人和新產品帶動下，明年產品組合可以看到較大的數字變動。

和碩今天舉行法說會，受惠本業回升，匯率影響降低，業外收益大增，激勵第三季稅後純益為45.45億元，季增1,483.6%、年增1.5%，每股純益達1.69元，第三季毛利率4.2%，季增1.1個百分點、年增0.1個百分點，累計前三季稅後純益91.36億元，年減30.5%；淨利率1.1%，年減0.5個百分點；每股純益為3.42元。

展望明年，和碩預其，資訊產品將呈現低個位數增長，但關鍵還是客戶方面能拿到多少記憶體，而伺服器業務成長趨勢明顯；消費性電子產品主要受惠新產品及新客戶加入，尤其是在遊戲機方面動能，因此該業務預期也將成長。

在電動車方面，今年電動車產業受到較大的影響，和碩原先預期今年成長力度較大，雖然因整體產業環境影響，但和碩相關業務成績也沒落後太多，主要是因今年對客戶生產的專案，比去年更具多樣性，補足整題市場需求下降，因此表現中規中矩。

從產品組合來看，和碩今年第三季，通訊產品（主要為iPhone組裝）依然為和碩營收最大宗來源、比重達60%，資訊產品為14%、消費性產品8%及其他業務18%（包含車用電子）。

針對明年產品組合變化，和碩共同執行長鄭光志說明，和碩目標是希望盡量能分散，在新客人及新產品帶動下，預期2026年產品組合可以看到較大的數字變動。

