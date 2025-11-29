和統台灣有望？路透專欄：北京關注台美大選

▲路透社專欄作家艾普斯指出，中國已將目光放在2028年的台灣、美國大選，加上被認為親中的鄭麗文當選國民黨主席，武統時程出現訪緩跡象。（圖／美聯社／NOWnews合成）

[NOWnews今日新聞] 台海局勢持續緊張，美國官員多次示警，中國將在2027年做好攻台準備，總統賴清德日前也重申相同說法，宣布將增加國防預算到1.25兆。路透專欄作家艾普斯（Peter Apps）指出，隨中國將目光放在2028年的台灣、美國兩場大選，原本被認為迫在眉睫的武統時程出現放緩跡象，北京也希望台灣新的政治局勢能創造「和平統一」的條件。

路透社28日刊登艾普斯的專欄文章「衝突、無人機和稀土資源引發了人們對中國供應鏈依賴性的擔憂」，提到供應鏈過於依賴中國的風險，以及台海衝突時程的改變。

艾普斯在文中指出，2020年以來，美國高官多次警告，中國領導人習近平已經要求軍方在2027年做好入侵台灣的準備。不過，對台灣和西方而言，目前有個好消息，對於2027年節點的擔憂似乎正在減輕。

艾普斯指出，儘管北京持續增加對台灣的軍事壓力，但密切關注台灣局勢的人士表示，短期內，中國的戰略規劃者似乎更關注2028年台灣以及美國的選舉。某種程度上這要歸功於今年10月新當選的國民黨新任主席鄭麗文，她被黨員賦予推動更親中政策的權力。

艾普斯直言，如果國民黨在2028年台灣大選中戰勝目前執政的民進黨，可能會為中國一直聲稱想要的「和平統一」打開大門。

而對於美國大選，文章也提到，若是由更傾向孤立主義的政治人物勝出，例如現任副總統范斯（JD Vance），也將為北京在台灣與整個太平洋的戰略布局「打開更大空間」，讓中國得以在對抗前多爭取幾年準備。

他也提到，台海緊張局勢也讓日本更憂心，並加大警告力度，表示一旦台海爆發衝突，即使美國不採取行動，日本可能在美國未介入的情況下就採取行動，因為若中國奪下台灣，日本恐面臨被封鎖於周邊海域的風險。

艾普斯也提到，由於台灣是全球高階晶片供應的核心，某些分類甚至占全球九成產能，若台灣遭中國攻擊，西方可能遭受另一重重大衝擊，任何軍事危機都可能讓全球供應鏈陷入混亂。

文章說，美國與盟國正試圖加速擴軍備戰，卻不得不面對另一層現實，「中國在全球供應鏈中掌握極關鍵的位置」，從無人機市場80%的占比、到稀土出口與精煉能力的80%至90%，再到多種炸藥、藥品與工業化學前驅物，西方在多項戰略資源上仍高度依賴中國，使軍工體系更難迅速擺脫瓶頸。加上中國今年宣布限制稀土出口，以及美國川普（Donald Trump）政府加徵關稅，更讓西方航空與防務產業陷入供應短缺，儘管其他國家嘗試透過與英國、烏克蘭、台灣之間的合作改善依賴中國的狀況，但目前成果有限。

Conflict, drones, rare earths drive China supply chain dependence fears

