和統是台灣新自救宣言

美伊戰爭3個月，美國軍事大勝，但戰略慘敗，伊朗取得主動權，只要拒絕放棄核武發展，控制海峽，美國撤兵，就算是徹底戰敗了。不只如此，這場戰爭對世局、對台海局勢，包括對台灣人的心理，都產生巨大的影響。

首先，戰爭耗掉了美軍現有彈藥庫存，影響美國對盟友的武器供應，美國開闢第二戰線的能力大幅減弱。最重要的就是，油價攀升造成生活的困難，看不到盡頭的戰爭，讓美國人民產生強烈的厭戰心理，這些都會制約美國的外交能力。川普最近對台海政策的表述，包括暫緩對台軍售，公開表達對台獨不以為然，戰爭部長談亞太安全時完全不提台灣。這些跡象都讓台灣人明確感受到美國不會武力介入台海。

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最近幾份民調顯示，將近有6成的民眾同意跟大陸和平談判，一半主張跟大陸談判統一課題，這個結果非常震撼，因為這顯示台灣民心出現了巨大的質變，甚至西方戰略界也沒有意識到台灣人民的根本變化。中東戰火徹底打破美國神話，台灣民間集體的自救本能，正在重塑整個台海的戰略地圖。

西方戰略界在評估台海時，往往陷入一種將台灣「烏克蘭化」的集體潛意識，他們將台灣定位為圍堵中國的第一線前哨站，並預期台灣人會為了意識形態而「戰至最後一人」。但在台灣主流民意眼中，這種預期實質上是要求台灣人替西方的戰略利益流盡最後一滴血，有誰會這麼笨？

和平統一談判的民意大幅增長，正是因為台灣人看清了這場賽局的本質，因而做出理性的自救抉擇。西方戰略家口中的「戰鬥到底」，代價是台灣本土家園全面變為焦土，而西方只在後方提供制裁或口頭聲援。然而，台灣人並不認為與大陸進行魚死網破的對抗符合自身利益，這種不當他人棋子的自救心理，成了推動和平談判的強力燃料。

此外，在西方眼中，不戰而談或和平統一往往被貼上「投降」標籤，但此時台灣人卻視其為高度智慧的危機防禦機制。他們認為，與其在被美國徹底遺棄、防線崩潰後接受無條件投降，不如在現在台灣仍保有經貿與科技實力時，主動重開談判大門，以和平統一的框架，最大程度地換取現有經濟利益、生活方式與社會秩序的保全。

這就是台灣人的務實生存哲學擊敗了西方國家犧牲他人的偽善英雄主義，當「美國不介入」的現實感越來越清晰，台灣社會的集體智商迅速戰勝了政治口號。民調展現的訊息再清楚不過：台灣人要的是活下來並繼續繁榮，而不是為了成全西方的戰略棋局去當「自由民主烈士」。

用大白話來說，與其被美國廉價賣掉，還不如自己去談，可以談出更好的價錢，而且全部放進自己的口袋。這種社會心理的本質改變當然會體現在政治態度，民進黨原來那套「賣台」的說辭，已經不管用了；加強兩岸的交流，開始探討和平統一的各種情況，已經取代了空虛的「共同民主理念」，以及「賣台愛台」的老台詞。台灣的政治主流快速地向國民黨主席鄭麗文的路線靠近，今年年底的選舉結果將代表新主流民意的展現。