和統討論言之過早？鄭麗文：相信陸「不會有不切實際的期待」

國民黨主席鄭麗文日前稱和平統一問題「現階段並不成熟」，討論言之過早。而近日接受「52新聞聚樂部-2026大車拼」訪問，主持人問這樣的說法恐怕大陸國家主席習近平無法接受，鄭麗文回應說，「大家不是活在平行時空」，相信大陸「不會有不切實際的期待」。

鄭麗文表示，她相信大陸那邊會清楚知道，兩岸隔絕時間前後超過1個世紀，完全是不同制度與生活方式的兩個社會，破冰、化解歧異需要時間，但她也強調，「我不是藉此要惡意拖延(統一)」。

鄭麗文說，民進黨執政10年，嘗試切斷兩岸交流，現在的大陸已非10年前的大陸，兩岸應該重新認識，強強聯手，相信中國大陸也知道這才是務實的作法，「不會有不切實際的期待」，因為「欲速則不達」。

至於日前拋出的「兩岸和平框架」訴求，鄭麗文指出，她希望讓兩岸和平可以永續、穩定地存在，兩岸和平不能只有一時，而且國民黨不可能永遠執政，所以應該要有一個穩定、制度化的兩岸和平關係，這也需要國際社會的支持，自己是在做鋪路、搭橋的工作。

