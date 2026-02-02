和綠白人選相較 黃志雄讚李四川像侯友宜「是對的選項」

國民黨新北市黨部主委黃志雄在節目上大讚台北市副市長李四川「選這樣的市長，對人民來講我覺得這才是一個非常安穩，而且對於城市發展是對的選項」。（資料照）

2026國民黨新北市長人選至今未定，國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受媒體人黃暐瀚專訪，大讚台北市副市長李四川實事求是、不喜選舉花招，跟新北市長侯友宜一樣出身事務官、做是按部就班，對人民來講才是對的選項。

黃暐瀚在節目上提到，由於黃志雄身為黨部主委必須維持中立，他沒有問黃志雄認為李四川以及新北市副市長劉和然誰來選新北比較好，但李四川在節目上被談論比較多，對此黃志雄表示他是針對民調「三腳督」，即針對李四川、民進黨參選人蘇巧慧以及民眾黨參選人黃國昌出發談論。

黃志雄表示，李四川工程背景出身，給人專業、務實且實事求是的印象，這樣的特質是他最大的優勢，而不是擅長選舉，蘇巧慧就擅長選舉，但李四川不太喜歡譁眾取寵、選舉花招，他是拿錘子出身的，很務實，一輩子為人民做事，「就像侯友宜一樣，當8年市長滿意度還能高達近7成」。

黃志雄提到，侯友宜背景跟李四川背景其實完全一樣，「一生都在為國家、政府做事情」，從政背景都是事務官，一個警政、一個工程，做事情都是按部就班，該該落實落實、該盯緊盯緊，大讚「選這樣的市長，對人民來講我覺得這才是一個非常安穩，而且對於城市發展是對的選項」。

