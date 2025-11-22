和美交流道堤防便道石虎路殺 籲民眾開車減速
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃，由於有橋梁工程進行中，呼籲民眾開車慢行，保護石虎。
台灣石虎保育協會人員今天接受媒體聯訪時說，18日接獲民眾通報，指國道3號福爾摩沙高速公路和美交流道下方的堤防便道，發現有石虎及老鼠死亡，協會人員獲報趕到現場處理，並將石虎遺體送到專業機構確認死因。
協會人員指出，他們研判石虎叼著老鼠過馬路時被汽機車輾斃，由於該路段常有石虎出現，加上汽機車在便道行駛時車速快，可能因此被輾斃。
公路局彰化工務段統計，八卦山脈2022年通報石虎路殺4件、前年3件，去年7件，主要發生地在八卦山東外環道及國道3號和美交流道附近。
協會指出，和美交流道附近在進行台中大肚銜接彰化和美的跨河橋梁工程，他們擔心工程會影響彰化八卦山脈的石虎生態，迫使石虎下山，呼籲民眾開車或騎車時減速慢行，減少石虎路殺事件。（編輯：黃世雅）1141122
