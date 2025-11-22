和美交流道堤防便道 發現石虎遭路殺 (圖)

國道3號和美交流道附近的路段上，日前又有一隻石虎慘遭路殺，由於發生在車來攘往、車速極快地交流道旁邊，導致遺體被輾壓得血肉模糊。根據目擊者的描述，遺體旁還發現了一隻小老鼠，保育人士推測，這隻石虎可能在穿越馬路時正叼著老鼠，不幸被撞上。

太報 ・ 10 小時前