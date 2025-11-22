和美交流道堤防便道 發現石虎遭路殺 (圖)

其他人也在看
和美交流道堤防便道石虎路殺 籲民眾開車減速
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃，由於有橋梁工程進行中，呼籲民眾開車慢行，保護石虎。中央社 ・ 10 小時前
嘉縣民雄頭橋都市計畫特II道路將通車（2） (圖)
國道1號民雄交流道於民國100年啟用，車流增加造成嘉義縣民雄鄉主要幹道文化路交通壅塞。中央補助地方開闢特II、13號及13-2號道路，預計12月上旬通車。中央社 ・ 1 天前
外送員時薪保障最低工資1.25倍
記者陳建興∕台北報導 勞動部外送員專法草案二十一日出爐，明定每單外送期間換算時薪後不…中華日報 ・ 1 天前
「石虎柳丁」風波 大苑子董事長赴南投向農友致歉
（中央社記者黃巧雯台北21日電）手搖飲品牌大苑子日前宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清今年未供貨。大苑子今天發布聲明，對未經同意使用在果園拍攝的影片，董事長邱瑞堂上午赴南投向農友張鴻濱道歉，並獲諒解。中央社 ・ 1 天前
又有石虎被路殺！叼小老鼠過馬路被撞死
國道3號和美交流道附近的路段上，日前又有一隻石虎慘遭路殺，由於發生在車來攘往、車速極快地交流道旁邊，導致遺體被輾壓得血肉模糊。根據目擊者的描述，遺體旁還發現了一隻小老鼠，保育人士推測，這隻石虎可能在穿越馬路時正叼著老鼠，不幸被撞上。太報 ・ 10 小時前
花蓮0403強震後已拖一年半！ 馥邑京華危樓要拆了
馥邑京華大樓6棟建物已確定將拆除，但是居民與民代關切，仍未見拆除動作。根據內政部說法，花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因，請求國土署專案協助，國土署今年1月已同意協助代辦拆除工作。馥邑京華大樓位於花蓮市中和街，為6棟150戶的集合式住宅，0403震後嚴重受...CTWANT ・ 12 小時前
冷空氣南下倒數！下週北部降溫濕涼 清晨恐探14度
氣象署指出，22日北台灣及花東地區可能出現零星降雨，新竹以南則維持多雲到晴的天氣型態。氣溫方面，各地白天溫度將比今日略升1至2度，北部及宜蘭高溫可達22至25度，中南部約為26至28度，夜間及清晨低溫約17至20度，早晚感受較涼。周日白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升，各...CTWANT ・ 1 天前
花蓮富里鄉百年榕樹枯死 居民不捨道別
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，見證富里鄉歷史，老一代人稱「倒栽榕」，去年11月颱風康芮侵襲後，老樹受損嚴重，經樹醫師判定枯死，日前移除老樹根部，在地人不捨道別。中央社 ・ 10 小時前
大苑子董座上門道歉 農場聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
手搖飲品牌大苑子近日以「石虎柳丁」作為宣傳，遭農友控一顆都沒買後引起爭議，大苑子昨日發布道歉聲明，董事長邱瑞堂也親自前往南投向農友道歉；長壽天然農場則說，雙方已取得共識，將誤會解開就好，但針對有人說他們被花錢買通，他則嚴正反駁「今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們（大苑子）」。中時新聞網 ・ 13 小時前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助 (圖)
日本千葉縣「房日新聞」22日頭版報導，宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市即日起至12月19日於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 10 小時前
午夜驚傳溺斃案！78歲翁陳屍田寮河 警消吊掛打撈畫面曝
【記者葉先鵬／基隆報導】基隆田寮河昨天（21日）深夜傳出一起溺斃事件，民眾經過河邊時赫然發現一名老翁漂浮在水面上，警消趕抵後確認其已明顯身亡，凌晨0時許已順利將遺體打撈上岸，詳細死亡原因還有待進一步釐清。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前
零容忍！毒駕快篩實施首日「北中皆揪出毒駕」
毒品唾液快篩20號上路實施首日，台中警方就抓到一名陳男子開車違規，車內藏有K他命，試劑一驗呈現毒品反應陽性。而在新北，有男子則是夜間騎機車，沒開大燈行為鬼鬼祟祟，警方當街攔查，果真被查出男子持有毒品菸彈。 #毒駕#快篩#K他命東森新聞影音 ・ 10 小時前
獨家》台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警
行徑詭異的，還有台中這名男子，手上拿著一串鑰匙，沿路想要 亂開、撬開車門，民眾趕緊報警，附近民眾表示，這處地點的路邊停車格還沒收費，因此經常停滿車，不過位處偏僻，加上沒有監視器，很容易成為小偷下手目標，之前也有人亂翻機車座墊，警方表示，如果拿鑰匙或工具開啟、破壞民眾物品，可能會觸犯毀損或竊盜罪。 #台中怪男#鑰匙#開車門東森新聞影音 ・ 10 小時前
黑豹旗大溪連兩屆晉8強 盼能有室內場地訓練更安定 (圖)
黑豹旗青棒賽大溪高中22日以5比0擊敗稻江商職、連兩屆晉級8強；總教練鄭錦繁盼能夠爭取室內訓練場地，讓訓練不用「打游擊」、選手能更有安定感。中央社 ・ 11 小時前
#F1 各位車迷你們本賽季從未見過覺得自己一事無成的時候就會想到它的全雨胎居然在賭城的排位賽出現啦! #拉斯維加斯 #排位賽
公車同時來兩台怎麼攔？ 司機教：揮左手代表第2台
平時搭公車會怎麼攔車呢？大部分人都只舉右手揮一揮吧，不過日前有乘客困擾，同時來兩台要搭的是後面那一台，要怎麼讓司機不要誤會呢？怕攔到的不是要搭的那台，就有一名客運司機教學，一起來看。 #公車#兩台#招手方式東森新聞影音 ・ 10 小時前
日本30歲飼育員「遭象踩踏身亡」！臉部嚴重骨折 送醫不治
日本千葉縣市原市動物園「市原大象王國」21日早晨傳出嚴重意外，一名30歲的男性飼育員在進行清掃作業時倒臥於象舍內，送醫後不幸身亡。警方初步研判，他可能遭到園內的亞洲象踩踏，導致頭部重傷。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。中天新聞網 ・ 10 小時前
大苑子董事長登門致歉！農場再發聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
知名連鎖飲料店大苑子日前推出「台灣鮮榨柳丁綠」，並在文案中標榜使用友善耕作的「石虎柳丁」，甚至到長壽天然農場園區內拍攝影片來行銷，事後遭到合作過的長壽天然農場打臉。今（22）日長壽天然農場再度發布貼文，表示大苑子的邱瑞堂董事長已經親自到果園來道歉，雙方已經取得共識。鏡報 ・ 11 小時前
苗栗通霄「蒜香藤」3度開花 紫色花牆綿延2百米
苗栗通霄「蒜香藤」3度開花 紫色花牆綿延2百米EBC東森新聞 ・ 10 小時前