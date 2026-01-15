和美分日分類資收 6成民眾配合

彰化縣為求垃圾減量，民國113年7月起加強垃圾分類，執行成果豐碩獲肯定，但也造成清潔隊在人力上的負擔。為此，北斗、埤頭、和美及福興等鄉鎮陸續試辦分日分類資收，彰化市將在3月1日起試辦，和美鎮清潔隊長葉木樹不諱言初期曾遭遇民眾批評擾民，但經加強宣導後，目前已有6成民眾配合。

在加強垃圾分類政策推動後，民眾普遍都樂意配合進行資源回收，但在垃圾減量的同時，也造成回收物大增。葉木樹就表示，民眾習慣把所有資收物集中在一起，再交給清潔隊處理，但清潔隊回收這些資收物後，需要投入更多人力進行細分類，除壓縮服務民眾的時間，也恐拖垮清潔隊的人力。

廣告 廣告

和美鎮去年5月推動「分日分類資源回收制度」，並在鎮內9條路線中，選定1條市區路線先行試辦，採星期一、四回收紙類、紙容器、塑膠、塑膠薄片；星期二、五回收鐵、鐵容器、玻璃瓶、鋁罐；星期三、六回收寶特瓶、塑膠容器；其他如家電、照明光源、手機、筆電、高壓容器、農藥空瓶、電池等周一至周六都可回收。

葉木樹坦言，初期遇到民眾口氣相當惡劣，認為清潔隊此舉根本是擾民，有些許言語上的衝突，對此清潔隊只能不斷加強宣導，以說服民眾配合，他強調，宣導一定要柔性些、不要太強制，才能避免民眾反彈，讓民眾慢慢接受、逐漸養成習慣，配合分日分類資收政策。

葉木樹說，試辦半年多來成效頗佳，目前已有6成民眾配合，可減少2名人力，這些人力就可調度投入清運大型家具等服務。彰化縣環保局將該項政策的推行交由各鄉鎮市公所自行決定，目前並未規畫全縣推動，許多鄉鎮市還在觀望；主要是擔心才推動加強垃圾分類、生熟廚餘分類等政策，若又在短時間內再推動分日分類，恐引發民眾反彈。

此外，彰化縣環保局繼針對4大超商及部分工業區業者實施隨袋徵收政策後，近期修正彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」，進一步擴大適用對象，將小型工廠、小吃、夜市攤販等也納入，除落實使用者付費原則，也希望達到垃圾減量目標。