和美水資源回收中心即將完工 期盼大幅提升和美鎮居住品質

▲彰化縣長王惠美今日前往視察「和美鎮污水下水道系統第一期水資源回收中心」，期盼完工後將大幅提升和美鎮居住品質。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升和美地區生活品質，解決當地家戶及市區溝渠水質惡臭問題，彰化縣政府積極推動和美鎮污水下水道系統建設計畫，總經費41.29億元，縣長王惠美今（18）日前往視察「和美鎮污水下水道系統第一期水資源回收中心」，期盼完工後將大幅提升和美鎮居住品質，並感謝內政部國土管理署下水道工程分署支持經費與代辦協助，以及施工團隊及議會對縣政預算的全力協助。

▲王惠美表示，繼二林、彰化市及鹿港福興後，現在是和美，未來則是員林，各鄉鎮的汙水處理廠將逐一完成。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，繼二林、彰化市及鹿港福興後，現在是和美，未來則是員林，各鄉鎮的汙水處理廠將逐一完成，和美鎮汙水系統總工程經費為41億多元。目前第一期工程包括水資源回收中心、污水主幹管、次幹管、分支管線及用戶接管工程等，金額為8.85億，污水管線工程已於112年9月順利完成。

▲和美水資源回收中心，位於都市計畫區內占地約3公頃，本工程經費為3.76億元，111年9月開工，預計115年1月2日完工，除基本的污水處理設施外，也設置管理中心。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，過去彰化有白色海豚屋，今天視察的和美水資源回收中心，因白色外觀搭配形似劍龍的形狀，極具特色，網友形容像白色恐龍屋，預料將成為新的打卡景點。水資源回收中心建設工程經費為3.76億元，未來完工後預計用戶接管數2,700戶。近年來在縣府團隊努力下，處理用戶從4,000多戶，到現在一年可處理至2萬戶，希望如有管線經過住家的話，民眾可以主動申請銜接管線。目前為止縣府均未收費，未來會逐漸朝向使用者付費的方向，期盼大家共同用心維護環境整潔。

水利資源處表示，和美水資源回收中心，位於都市計畫區內占地約3公頃，本工程經費為3.76億元，111年9月開工，預計115年1月2日完工，除基本的污水處理設施外，也設置管理中心。管理中心外觀融合了和美鎮的傳統產業-製傘形象，屋頂設計採用弧形曲線，象徵水的多變性，並計畫開放屋頂空間，供民眾休憩散步。廠區周邊設置緩衝綠帶，打造踏青空間，或將成為和美另一個特色地標。

水資源回收中心每日可處理3,000噸污水，後續家庭用戶接管工程將於年底前發包施工，預計用戶接管數2,700戶，對改善和美鎮的排水環境、提升居民生活品質具有重要意義。彰化縣五大污水下水道系統，包括二林、彰化市、鹿港福興、和美、員林地區，其中鹿港福興水資源回收中心榮獲2022建築園冶獎-公共建築景觀類獎項肯定，未來縣府團隊將逐步完善污水下水道建設，讓鄉親有更好的生活環境，共同實現「美好彰化 希望城市」的願景。